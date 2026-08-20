https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/berlinde-spree-nehrinde-yuzme-yasaginin-kaldirilmasi-icin-gosteri-yapildi-yasak-101-yildir-1108134367.html

Berlin'de Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için gösteri yapıldı: Yasak 101 yıldır uygulanıyor

Berlin'de Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için gösteri yapıldı: Yasak 101 yıldır uygulanıyor

Sputnik Türkiye

Berlin’deki Spree Nehri’nde 101 yıldır uygulanan yüzme yasağının kaldırılması için Schinkel Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlendi. Flussbad Berlin Derneği... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T21:05+0300

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Spree Nehri'nin yüzmek isteyenlere açılmasını isteyen göstericiler üzerinde “Paris’teki gibi yüzelim” ve “Berlin’in nehrinde yüzmek şimdi” yazan pankartlarla toplandı. Eyleme katılanlar protesto amacıyla yüzmek için Spree Nehri'ne girmeyi planladı, ancak son günlerde yağan yağmurdan dolayı su kalitesinin iyi olmaması nedeniyle eylem iptal edildi.Flussbad Berlin Derneği'nin Başkanı Jan Edler, Berlin’in su konusunda büyük bir kaynağa sahip olduğunu ve şehrin giderek daha sıcak hale geldiğini belirterek, "İklim değişikliği bağlamında insanların burada serinleyebilmesinin yaşam kalitesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Edler bu kaynağın ücretsiz olarak var olduğunu ve kullanılması gerektiğini ifade etti.Berlin’in geçmişte nehirde yüzme konusunda öncü bir şehir olduğunu aktaran Edler, "Bu fikir aslında eskiye dayanıyor ve pek çok kişi Berlin’i örnek alıyordu. Artık Berlin’in geride kaldığını söylemek gerekir" diye konuştu.Paris'i örnek gösterdiParis’te, olimpiyat oyunlarının ardından geçen yıldan bu yana oradaki nehirde yüzülebildiğini aktaran Edler, bu bağlamda ayrıca Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ve İsviçre’deki nehirleri örnek gösterdi.Berlin’in büyüdüğünü ve kentte bu tür açık alanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Edler, şöyle konuştu:Spree Nehri'nde yüzmek 1925'te yasaklanmıştıSpree Nehri’nde yüzme, suyun kirlenmesi ve buna bağlı olarak yüzmenin insan sağlığı için tehlikeli olacağı gerekçeleriyle 20 Mayıs 1925’te yasaklanmıştı.Flussbad Berlin Derneği nehirdeki su kalitesinin artık yılın büyük bir bölümünde iyi olduğunu savunuyor ve nehrin bazı bölgelerinin pilot proje olarak yüzmeye açılmasını ve daha sonra bu tür yerlerin sayısının artırılmasını talep ediyor.Berlin eyalet yönetimi Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için bir neden olmadığını, şiddetli yağışlardan sonra su kalitesinin kısa sürede kötüleşebileceğini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/paris-hasta-etti-alman-yuzucu-olimpiyatlar-icin-sen-nehrinde-yarismasi-ardindan-hasta-oldu--1086732797.html

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