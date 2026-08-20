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Berlin'de Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için gösteri yapıldı: Yasak 101 yıldır uygulanıyor
Berlin'de Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için gösteri yapıldı: Yasak 101 yıldır uygulanıyor
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Berlin’deki Spree Nehri’nde 101 yıldır uygulanan yüzme yasağının kaldırılması için Schinkel Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlendi. Flussbad Berlin Derneği... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Spree Nehri'nin yüzmek isteyenlere açılmasını isteyen göstericiler üzerinde “Paris’teki gibi yüzelim” ve “Berlin’in nehrinde yüzmek şimdi” yazan pankartlarla toplandı. Eyleme katılanlar protesto amacıyla yüzmek için Spree Nehri'ne girmeyi planladı, ancak son günlerde yağan yağmurdan dolayı su kalitesinin iyi olmaması nedeniyle eylem iptal edildi.Flussbad Berlin Derneği'nin Başkanı Jan Edler, Berlin’in su konusunda büyük bir kaynağa sahip olduğunu ve şehrin giderek daha sıcak hale geldiğini belirterek, "İklim değişikliği bağlamında insanların burada serinleyebilmesinin yaşam kalitesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Edler bu kaynağın ücretsiz olarak var olduğunu ve kullanılması gerektiğini ifade etti.Berlin’in geçmişte nehirde yüzme konusunda öncü bir şehir olduğunu aktaran Edler, "Bu fikir aslında eskiye dayanıyor ve pek çok kişi Berlin’i örnek alıyordu. Artık Berlin’in geride kaldığını söylemek gerekir" diye konuştu.Paris'i örnek gösterdiParis’te, olimpiyat oyunlarının ardından geçen yıldan bu yana oradaki nehirde yüzülebildiğini aktaran Edler, bu bağlamda ayrıca Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ve İsviçre’deki nehirleri örnek gösterdi.Berlin’in büyüdüğünü ve kentte bu tür açık alanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Edler, şöyle konuştu:Spree Nehri'nde yüzmek 1925'te yasaklanmıştıSpree Nehri’nde yüzme, suyun kirlenmesi ve buna bağlı olarak yüzmenin insan sağlığı için tehlikeli olacağı gerekçeleriyle 20 Mayıs 1925’te yasaklanmıştı.Flussbad Berlin Derneği nehirdeki su kalitesinin artık yılın büyük bir bölümünde iyi olduğunu savunuyor ve nehrin bazı bölgelerinin pilot proje olarak yüzmeye açılmasını ve daha sonra bu tür yerlerin sayısının artırılmasını talep ediyor.Berlin eyalet yönetimi Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için bir neden olmadığını, şiddetli yağışlardan sonra su kalitesinin kısa sürede kötüleşebileceğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/paris-hasta-etti-alman-yuzucu-olimpiyatlar-icin-sen-nehrinde-yarismasi-ardindan-hasta-oldu--1086732797.html
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Berlin'de Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için gösteri yapıldı: Yasak 101 yıldır uygulanıyor

21:05 20.08.2026 (güncellendi: 21:06 20.08.2026)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya’nın başkenti Berlin’deki Spree Nehri için 101 yıldır geçerli olan yüzme yasağının kaldırılması amacıyla gösteri düzenlendi
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Spree Nehri için 101 yıldır geçerli olan yüzme yasağının kaldırılması amacıyla gösteri düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Halil Sağırkaya
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Berlin’deki Spree Nehri’nde 101 yıldır uygulanan yüzme yasağının kaldırılması için Schinkel Meydanı’nda protesto gösterisi düzenlendi. Flussbad Berlin Derneği öncülüğünde yapılan eyleme siyasi parti temsilcileri de destek verdi.
Spree Nehri'nin yüzmek isteyenlere açılmasını isteyen göstericiler üzerinde “Paris’teki gibi yüzelim” ve “Berlin’in nehrinde yüzmek şimdi” yazan pankartlarla toplandı.
Eyleme katılanlar protesto amacıyla yüzmek için Spree Nehri'ne girmeyi planladı, ancak son günlerde yağan yağmurdan dolayı su kalitesinin iyi olmaması nedeniyle eylem iptal edildi.
Flussbad Berlin Derneği'nin Başkanı Jan Edler, Berlin’in su konusunda büyük bir kaynağa sahip olduğunu ve şehrin giderek daha sıcak hale geldiğini belirterek, "İklim değişikliği bağlamında insanların burada serinleyebilmesinin yaşam kalitesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Edler bu kaynağın ücretsiz olarak var olduğunu ve kullanılması gerektiğini ifade etti.
Berlin’in geçmişte nehirde yüzme konusunda öncü bir şehir olduğunu aktaran Edler, "Bu fikir aslında eskiye dayanıyor ve pek çok kişi Berlin’i örnek alıyordu. Artık Berlin’in geride kaldığını söylemek gerekir" diye konuştu.

Paris'i örnek gösterdi

Paris’te, olimpiyat oyunlarının ardından geçen yıldan bu yana oradaki nehirde yüzülebildiğini aktaran Edler, bu bağlamda ayrıca Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ve İsviçre’deki nehirleri örnek gösterdi.
Berlin’in büyüdüğünü ve kentte bu tür açık alanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Edler, şöyle konuştu:

Bunları kullanmayı öğrenmeliyiz. Bu günümüz koşullarının gereği. Bu nedenle bunun gerçekleşeceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de bu yüzden burada tüm destekçilerimizle bu eylemi gerçekleştiriyoruz ve başarılı olmasını umuyoruz.

Spree Nehri'nde yüzmek 1925'te yasaklanmıştı

Spree Nehri’nde yüzme, suyun kirlenmesi ve buna bağlı olarak yüzmenin insan sağlığı için tehlikeli olacağı gerekçeleriyle 20 Mayıs 1925’te yasaklanmıştı.
Flussbad Berlin Derneği nehirdeki su kalitesinin artık yılın büyük bir bölümünde iyi olduğunu savunuyor ve nehrin bazı bölgelerinin pilot proje olarak yüzmeye açılmasını ve daha sonra bu tür yerlerin sayısının artırılmasını talep ediyor.
Berlin eyalet yönetimi Spree Nehri’nde yüzme yasağının kaldırılması için bir neden olmadığını, şiddetli yağışlardan sonra su kalitesinin kısa sürede kötüleşebileceğini savunuyor.
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