Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bati-basini-ispanya-sebteye-gecen-500-cocugu-ana-karaya-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1108112534.html
Batı basını: İspanya, Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlanıyor
Batı basını: İspanya, Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
İspanya hükümetinin, Fas'tan ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye düzensiz şekilde geçen 500 çocuğun ana karaya getirilmesine yönelik plan üzerinde... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T09:30+0300
2026-08-20T09:30+0300
dünya
sebte
fas
i̇spanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107706900_0:158:3024:1859_1920x0_80_0_0_fbd4e0737dd0b350bdd962dd161409bb.jpg
İspanya hükümetinin, 30 Temmuz'da Fas'tan Sebte'ye geçen yasa dışı göçmenler arasında bulunan 500 çocuğun ana karaya kabul edilmesini öngören bir düzenleme hazırladığı iddia edildi.İspanya basınının Çocuk ve Gençlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hükümet, 30 Temmuz'da Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişiminin ardından yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.Plan kapsamında ilk aşamada 500 çocuğun Sebte'den İspanya ana karasına kabul edilmesi öngörülüyor. Kaynaklar, Çocuk ve Gençlik Bakanı Ruben Perez'in pazar gününden bu yana Sebte'de bulunduğunu aktardı.Sebte'ye geçiş girişiminde 800'den fazla kişi müdahaleyle karşılaşmıştıFas'ın Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışan 800'den fazla yasa dışı göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti. İspanya hükümeti, olayın ardından mevcut tüm kaynakların seferber edildiğini açıklamıştı.Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla İspanya Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılmasına karar verilmişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının ise 88'e yükseldiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/fasta-sebteye-gecis-girisimi-109-yasa-disi-gocmen-ve-2-fasli-gozaltina-alindi-1108032581.html
sebte
fas
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107706900_168:0:2856:2016_1920x0_80_0_0_455e7ad58c5770b9b9e9d5dc3650c433.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sebte, fas, i̇spanya
sebte, fas, i̇spanya

Batı basını: İspanya, Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlanıyor

09:30 20.08.2026
© AA / Marcos Morenoİspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu
İspanya-Sebte sınırında göç krizi: Fas'a dönüşler 69 bin 500'e yaklaştı, can kaybı 67 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Marcos Moreno
Abone ol
İspanya hükümetinin, Fas'tan ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye düzensiz şekilde geçen 500 çocuğun ana karaya getirilmesine yönelik plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
İspanya hükümetinin, 30 Temmuz'da Fas'tan Sebte'ye geçen yasa dışı göçmenler arasında bulunan 500 çocuğun ana karaya kabul edilmesini öngören bir düzenleme hazırladığı iddia edildi.
İspanya basınının Çocuk ve Gençlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hükümet, 30 Temmuz'da Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişiminin ardından yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
Plan kapsamında ilk aşamada 500 çocuğun Sebte'den İspanya ana karasına kabul edilmesi öngörülüyor. Kaynaklar, Çocuk ve Gençlik Bakanı Ruben Perez'in pazar gününden bu yana Sebte'de bulunduğunu aktardı.

Sebte'ye geçiş girişiminde 800'den fazla kişi müdahaleyle karşılaşmıştı

Fas'ın Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışan 800'den fazla yasa dışı göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti. İspanya hükümeti, olayın ardından mevcut tüm kaynakların seferber edildiğini açıklamıştı.
Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla İspanya Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılmasına karar verilmişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının ise 88'e yükseldiği açıklanmıştı.
Fas'ta Sebte'ye geçiş girişimi: 109 düzensiz göçmen ve 2 Faslı gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
DÜNYA
Fas'ta Sebte'ye geçiş girişimi: 100'den fazla yasa dışı göçmen gözaltına alındı
15 Ağustos, 18:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала