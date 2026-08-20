https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bati-basini-ispanya-sebteye-gecen-500-cocugu-ana-karaya-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1108112534.html
Batı basını: İspanya, Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlanıyor
Batı basını: İspanya, Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
İspanya hükümetinin, Fas'tan ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye düzensiz şekilde geçen 500 çocuğun ana karaya getirilmesine yönelik plan üzerinde... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T09:30+0300
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İspanya hükümetinin, 30 Temmuz'da Fas'tan Sebte'ye geçen yasa dışı göçmenler arasında bulunan 500 çocuğun ana karaya kabul edilmesini öngören bir düzenleme hazırladığı iddia edildi.İspanya basınının Çocuk ve Gençlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hükümet, 30 Temmuz'da Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişiminin ardından yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.Plan kapsamında ilk aşamada 500 çocuğun Sebte'den İspanya ana karasına kabul edilmesi öngörülüyor. Kaynaklar, Çocuk ve Gençlik Bakanı Ruben Perez'in pazar gününden bu yana Sebte'de bulunduğunu aktardı.Sebte'ye geçiş girişiminde 800'den fazla kişi müdahaleyle karşılaşmıştıFas'ın Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışan 800'den fazla yasa dışı göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti. İspanya hükümeti, olayın ardından mevcut tüm kaynakların seferber edildiğini açıklamıştı.Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla İspanya Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılmasına karar verilmişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının ise 88'e yükseldiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/fasta-sebteye-gecis-girisimi-109-yasa-disi-gocmen-ve-2-fasli-gozaltina-alindi-1108032581.html
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Batı basını: İspanya, Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlanıyor
İspanya hükümetinin, Fas'tan ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye düzensiz şekilde geçen 500 çocuğun ana karaya getirilmesine yönelik plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
İspanya hükümetinin, 30 Temmuz'da Fas'tan Sebte'ye geçen yasa dışı göçmenler arasında bulunan 500 çocuğun ana karaya kabul edilmesini öngören bir düzenleme hazırladığı iddia edildi.
İspanya basınının Çocuk ve Gençlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hükümet, 30 Temmuz'da Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişiminin ardından yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
Plan kapsamında ilk aşamada 500 çocuğun Sebte'den İspanya ana karasına kabul edilmesi öngörülüyor. Kaynaklar, Çocuk ve Gençlik Bakanı Ruben Perez'in pazar gününden bu yana Sebte'de bulunduğunu aktardı.
Sebte'ye geçiş girişiminde 800'den fazla kişi müdahaleyle karşılaşmıştı
Fas'ın Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışan 800'den fazla yasa dışı göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti. İspanya hükümeti, olayın ardından mevcut tüm kaynakların seferber edildiğini açıklamıştı.
Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla İspanya Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılmasına karar verilmişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının ise 88'e yükseldiği açıklanmıştı.