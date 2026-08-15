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Fas'ta Sebte'ye geçiş girişimi: 100'den fazla yasa dışı göçmen gözaltına alındı
Fas'ta Sebte'ye geçiş girişimi: 100'den fazla yasa dışı göçmen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fas makamları, İspanya yönetimindeki Sebte'ye toplu geçiş girişiminin ardından El-Fenidek kenti ve çevresinde 109 yasa dışı göçmen ile 2 Fas vatandaşını... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T18:42+0300
2026-08-15T18:43+0300
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Fas makamları, İspanya yönetimindeki Sebte'ye (Ceuta) toplu geçiş girişiminin ardından El-Fenidek kenti ve çevresinde 109 yasa dışı göçmen ile 2 Fas vatandaşını gözaltına aldı.Fenidek Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yüzlerce yasa dışı göçmenin Sebte'ye toplu geçiş girişiminin engellendiği belirtildi. Açıklamada, girişim sırasında Afrika ülkelerinden gelen 109 göçmen ile 2 Fas vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.Sebte ve Melilya çevresinde güvenlik önlemleri artırıldıFas güvenlik güçlerinin Sebte ve Melilya (Melilla) çevresinde yoğun şekilde konuşlandırıldığı belirtilen açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun "normal ve kontrol altında" olduğu ifade edildi.Toplu göçü teşvik eden dijital çağrıları yapan kişilerin tespit edilmesine yönelik istihbarat çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Fas makamları ayrıca yasa dışı geçiş girişimlerini önlemek ve organizasyonda yer alan kişileri gözaltına almak amacıyla sahadaki operasyonların devam edeceğini açıkladı.Güvenlik güçlerinin operasyonlarda insansız hava araçları, müdahale araçları ve göçmenlerin güvenlik güçleriyle doğrudan temasını önlemek amacıyla su püskürten araçlar kullandığı aktarıldı.Geçiş çağrıları sosyal medyada yayılmıştı15 Ağustos'taki geçiş girişiminin, Fas İçişleri Bakanlığının sosyal medya platformlarında Sebte ve Melilya'ya toplu ve yasa dışı geçiş çağrıları tespit etmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid el-Halefi, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında 15 Ağustos'ta Sebte ve Melilya'ya toplu ve yasa dışı geçiş girişimlerini teşvik eden paylaşımlar ve mesajlar tespit edildiğini açıklamıştı.Sebte yönetimi ise geçen hafta yaptığı açıklamada, toplu geçiş girişimlerinin ardından 69 binden fazla kişinin Fas'a geri döndüğünü, kentte halen 3 bin ila 5 bin yasa dışı göçmenin bulunduğunu bildirmişti.Sebte'ye geçiş girişimleriFas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'den fazla yasa dışı göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti.İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliği sağlamak amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırma kararı almıştı.Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden yasa dışı göçmenlerin sayısı son olarak 88 olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/endonezyada-yeni-deprem-kuzey-sumatra-64-ile-sarsildi-1108030356.html
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avrupa, sebte, fas, ceuta, i̇spanya, yasa dışı göçmen
avrupa, sebte, fas, ceuta, i̇spanya, yasa dışı göçmen

Fas'ta Sebte'ye geçiş girişimi: 100'den fazla yasa dışı göçmen gözaltına alındı

18:42 15.08.2026 (güncellendi: 18:43 15.08.2026)
© AA / Abu Adem MuhammedFas'ta Sebte'ye geçiş girişimi: 109 düzensiz göçmen ve 2 Faslı gözaltına alındı
Fas'ta Sebte'ye geçiş girişimi: 109 düzensiz göçmen ve 2 Faslı gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AA / Abu Adem Muhammed
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Fas makamları, İspanya yönetimindeki Sebte'ye toplu geçiş girişiminin ardından El-Fenidek kenti ve çevresinde 109 yasa dışı göçmen ile 2 Fas vatandaşını gözaltına aldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, toplu geçiş çağrıları yapan kişilere yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Fas makamları, İspanya yönetimindeki Sebte'ye (Ceuta) toplu geçiş girişiminin ardından El-Fenidek kenti ve çevresinde 109 yasa dışı göçmen ile 2 Fas vatandaşını gözaltına aldı.
Fenidek Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yüzlerce yasa dışı göçmenin Sebte'ye toplu geçiş girişiminin engellendiği belirtildi. Açıklamada, girişim sırasında Afrika ülkelerinden gelen 109 göçmen ile 2 Fas vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Sebte ve Melilya çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı

Fas güvenlik güçlerinin Sebte ve Melilya (Melilla) çevresinde yoğun şekilde konuşlandırıldığı belirtilen açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun "normal ve kontrol altında" olduğu ifade edildi.
Toplu göçü teşvik eden dijital çağrıları yapan kişilerin tespit edilmesine yönelik istihbarat çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Fas makamları ayrıca yasa dışı geçiş girişimlerini önlemek ve organizasyonda yer alan kişileri gözaltına almak amacıyla sahadaki operasyonların devam edeceğini açıkladı.
Güvenlik güçlerinin operasyonlarda insansız hava araçları, müdahale araçları ve göçmenlerin güvenlik güçleriyle doğrudan temasını önlemek amacıyla su püskürten araçlar kullandığı aktarıldı.

Geçiş çağrıları sosyal medyada yayılmıştı

15 Ağustos'taki geçiş girişiminin, Fas İçişleri Bakanlığının sosyal medya platformlarında Sebte ve Melilya'ya toplu ve yasa dışı geçiş çağrıları tespit etmesinin ardından gerçekleştiği belirtildi.
Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid el-Halefi, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında 15 Ağustos'ta Sebte ve Melilya'ya toplu ve yasa dışı geçiş girişimlerini teşvik eden paylaşımlar ve mesajlar tespit edildiğini açıklamıştı.
Sebte yönetimi ise geçen hafta yaptığı açıklamada, toplu geçiş girişimlerinin ardından 69 binden fazla kişinin Fas'a geri döndüğünü, kentte halen 3 bin ila 5 bin yasa dışı göçmenin bulunduğunu bildirmişti.

Sebte'ye geçiş girişimleri

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'den fazla yasa dışı göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti.
İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliği sağlamak amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırma kararı almıştı.
Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden yasa dışı göçmenlerin sayısı son olarak 88 olarak açıklanmıştı.
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