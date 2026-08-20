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Bartın'da iki kişi toprak altında kaldı: Baba ve oğlu kurtarıldı
Bartın'da iki kişi toprak altında kaldı: Baba ve oğlu kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Kozcağız beldesinde su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yeni Hamidiye Köyü'nde tarlalarında iş makinesiyle kuyu kazan baba ve oğlunun göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkarılan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/icme-suyu-tunel-hattinda-gocuk-meydana-geldi-isciler-gocuk-altinda-kaldi--1107865482.html
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bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, göçük, kaza, kaza sebebi
bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, göçük, kaza, kaza sebebi

Bartın'da iki kişi toprak altında kaldı: Baba ve oğlu kurtarıldı

22:23 20.08.2026 (güncellendi: 22:24 20.08.2026)
© AA / Selim BostancıBartın'da kuyu kazarken göçük meydana geldi
Bartın'da kuyu kazarken göçük meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Selim Bostancı
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yeni Hamidiye Köyü'nde tarlalarında iş makinesiyle kuyu kazan baba ve oğlunun göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkarılan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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