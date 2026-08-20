https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bartinda-iki-kisi-toprak-altinda-kaldi-baba-ve-oglu-kurtarildi-1108135626.html

Bartın'da iki kişi toprak altında kaldı: Baba ve oğlu kurtarıldı

Bartın'da iki kişi toprak altında kaldı: Baba ve oğlu kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Bartın'ın Kozcağız beldesinde su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T22:23+0300

2026-08-20T22:23+0300

2026-08-20T22:24+0300

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Yeni Hamidiye Köyü'nde tarlalarında iş makinesiyle kuyu kazan baba ve oğlunun göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkarılan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/icme-suyu-tunel-hattinda-gocuk-meydana-geldi-isciler-gocuk-altinda-kaldi--1107865482.html

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Sputnik Türkiye

bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, göçük, kaza, kaza sebebi