https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bartinda-iki-kisi-toprak-altinda-kaldi-baba-ve-oglu-kurtarildi-1108135626.html
Bartın'da iki kişi toprak altında kaldı: Baba ve oğlu kurtarıldı
Bartın'da iki kişi toprak altında kaldı: Baba ve oğlu kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Kozcağız beldesinde su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T22:23+0300
2026-08-20T22:23+0300
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Yeni Hamidiye Köyü'nde tarlalarında iş makinesiyle kuyu kazan baba ve oğlunun göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkarılan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/icme-suyu-tunel-hattinda-gocuk-meydana-geldi-isciler-gocuk-altinda-kaldi--1107865482.html
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bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, göçük, kaza, kaza sebebi
bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, göçük, kaza, kaza sebebi
Bartın'da iki kişi toprak altında kaldı: Baba ve oğlu kurtarıldı
22:23 20.08.2026 (güncellendi: 22:24 20.08.2026)
Bartın'ın Kozcağız beldesinde su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yeni Hamidiye Köyü'nde tarlalarında iş makinesiyle kuyu kazan baba ve oğlunun göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkarılan 70 yaşındaki Mustafa İnan ve 46 yaşındaki oğlu İzzet İnan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.