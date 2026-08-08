https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/icme-suyu-tunel-hattinda-gocuk-meydana-geldi-isciler-gocuk-altinda-kaldi--1107865482.html

İçme suyu tünel hattında göçük meydana geldi: İşçiler göçük altında kaldı

İçme suyu tünel hattında göçük meydana geldi: İşçiler göçük altında kaldı

Sputnik Türkiye

Adana'da içme suyu tünel hattında göçük meydana geldi. 5 işçi göçükte kalırken bir işçi hayatını kaybetti. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T13:42+0300

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Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında devam eden tünel hattı kazısında göçük meydana geldi. Beş işçi göçük altında kaldı. 4 işçi uzun uğraşlar sonucunda kurtarılırken 1 işçi hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldıAdana Valisi Mustafa Yavuz, göçüğün ASKİ'nin Yedigöze İçme Suyu Projesi'ndeki 2 bin 660 metrelik tünel çalışmasında meydana geldiğini söyledi.Göçük esnasında içeride 5 işçinin çalışma yaptığını belirten Yavuz, "Burası ASKİ Genel Müdürlüğünün bir projesi. İçerisinde toplam 5 işçi çalışma yapıyor. Burada destekleme sistemi yaparak beton püskürtüyorlar. Destekleme sistemini çalışmasını yaparken orada göçük meydana geliyor. Bu 5 işçiden 3'ü ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Birisinin bir ayağında kırık var ve solunumla ilgili sıkıntısı var ama maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti." diye konuştu.Olayın ardından jandarma, AFAD, itfaiye ve ilgili tüm birimlerin ilk müdahaleyi yaptığını dile getiren Yavuz, bundan sonra adli ve idari işlemlerin devam edeceğini kaydetti.

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