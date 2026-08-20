https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/banglades-iktidar-partisi-lideri-mirza-fahrul-ulkenin-yeni-cumhurbaskani-secildi-1108130085.html
Bangladeş iktidar partisi lideri Mirza Fahrul, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi
Bangladeş iktidar partisi lideri Mirza Fahrul, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi
Sputnik Türkiye
Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Mirza Fahrul İslam Alamgir, parlamentoda yapılan oylamada 255 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Mirza Fahrul İslam Alamgir, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.Prothom Alo gazetesinin haberine göre, başbakan ve muhalefet liderinin de aralarında bulunduğu toplam 349 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Alamgir 255 oy aldı.Bangladeş Seçim Komisyonu, 35 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunda Alamgir'in cuma günü yemin ederek görevine başlayacağını açıkladı.Cemaat-i İslami Partisi liderliğindeki ittifakın adayı Oli Ahmed ise 88 oy alarak seçimi kaybetti.Bangladeş'te hükümet değişikliğine giden süreçBangladeş'te 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı.Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını düşürmesiyle protestoların sona erdiği duyurulmuştu. Ancak gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez gösterilerde hayatını kaybedenler için "adalet" talebiyle yeniden sokaklara çıkmıştı.Şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi gözaltına alınmıştı.Gösterilerin tırmanmasının ardından dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, göstericiler de başbakanın resmi konutuna girmişti.Muhammed Yunus ise 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/banglades-cumhurbaskani-muhammed-sahabuddin-saglik-sorunlarini-gerekce-gostererek-istifa-etti-1107524903.html
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bangladeş, bangladeş milliyetçi partisi (bnp), bnp
Bangladeş iktidar partisi lideri Mirza Fahrul, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi
Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Mirza Fahrul İslam Alamgir, parlamentoda yapılan oylamada 255 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Mirza Fahrul İslam Alamgir, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Prothom Alo gazetesinin haberine göre, başbakan ve muhalefet liderinin de aralarında bulunduğu toplam 349 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Alamgir 255 oy aldı.
Bangladeş Seçim Komisyonu, 35 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunda Alamgir'in cuma günü yemin ederek görevine başlayacağını açıkladı.
Cemaat-i İslami Partisi liderliğindeki ittifakın adayı Oli Ahmed ise 88 oy alarak seçimi kaybetti.
Bangladeş'te hükümet değişikliğine giden süreç
Bangladeş'te 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı.
Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını düşürmesiyle protestoların sona erdiği duyurulmuştu. Ancak gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez gösterilerde hayatını kaybedenler için "adalet" talebiyle yeniden sokaklara çıkmıştı.
Şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi gözaltına alınmıştı.
Gösterilerin tırmanmasının ardından dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, göstericiler de başbakanın resmi konutuna girmişti.
Muhammed Yunus ise 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.