https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/banglades-cumhurbaskani-muhammed-sahabuddin-saglik-sorunlarini-gerekce-gostererek-istifa-etti-1107524903.html

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti

Sputnik Türkiye

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yerel basında, istifanın eski Başbakan Şeyh Hasina... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T15:09+0300

2026-07-24T15:09+0300

2026-07-24T15:09+0300

dünya

bangladeş

başbakan şeyh hasina

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Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bazı kaynaklar, istifa mektubunun cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından parlamentoya iletildiğini bildirdi.Daily Star gazetesinin haberine göre, Muhammed Şahabuddin görevinden ayrıldığını açıkladı. Şahabuddin, gazeteye yaptığı açıklamada, "Şu anda farklı sağlık sorunlarından müzdaribim. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.Bazı kaynaklar ise cumhurbaşkanlığı yetkililerinin Şahabuddin'in istifa mektubunu parlamentoya teslim ettiğini aktardı.Hasina iddialarının ardından geldiŞahabuddin'in istifası, mayıs ayında Londra ziyareti sırasında daha önce ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddiaların ardından geldi.Eski bir yargıç olan Muhammed Şahabuddin, Nisan 2023'te Bangladeş Cumhurbaşkanı olarak yemin ederek görevine başlamıştı.Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hakkında verilen idam kararına rağmen ülkesine döneceğini ve mahkeme önüne çıkacağını açıklamıştı.

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