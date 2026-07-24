https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/banglades-cumhurbaskani-muhammed-sahabuddin-saglik-sorunlarini-gerekce-gostererek-istifa-etti-1107524903.html
Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti
Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti
Sputnik Türkiye
Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yerel basında, istifanın eski Başbakan Şeyh Hasina... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T15:09+0300
2026-07-24T15:09+0300
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Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bazı kaynaklar, istifa mektubunun cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından parlamentoya iletildiğini bildirdi.Daily Star gazetesinin haberine göre, Muhammed Şahabuddin görevinden ayrıldığını açıkladı. Şahabuddin, gazeteye yaptığı açıklamada, "Şu anda farklı sağlık sorunlarından müzdaribim. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.Bazı kaynaklar ise cumhurbaşkanlığı yetkililerinin Şahabuddin'in istifa mektubunu parlamentoya teslim ettiğini aktardı.Hasina iddialarının ardından geldiŞahabuddin'in istifası, mayıs ayında Londra ziyareti sırasında daha önce ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddiaların ardından geldi.Eski bir yargıç olan Muhammed Şahabuddin, Nisan 2023'te Bangladeş Cumhurbaşkanı olarak yemin ederek görevine başlamıştı.Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hakkında verilen idam kararına rağmen ülkesine döneceğini ve mahkeme önüne çıkacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/idam-cezasina-carptirilmisti-eski-banglades-basbakani-hasina-ulkesine-geri-donecegini-acikladi-1107459170.html
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bangladeş, başbakan şeyh hasina
bangladeş, başbakan şeyh hasina
Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti
Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yerel basında, istifanın eski Başbakan Şeyh Hasina ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarından sonra geldiği konuşulurken, Hasina geçen gün ülkesine geri dönmek istediğini açıklamıştı.
Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bazı kaynaklar, istifa mektubunun cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından parlamentoya iletildiğini bildirdi.
Daily Star gazetesinin haberine göre, Muhammed Şahabuddin görevinden ayrıldığını açıkladı. Şahabuddin, gazeteye yaptığı açıklamada, "Şu anda farklı sağlık sorunlarından müzdaribim. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.
Bazı kaynaklar ise cumhurbaşkanlığı yetkililerinin Şahabuddin'in istifa mektubunu parlamentoya teslim ettiğini aktardı.
Hasina iddialarının ardından geldi
Şahabuddin'in istifası, mayıs ayında Londra ziyareti sırasında daha önce ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki iddiaların ardından geldi.
Eski bir yargıç olan Muhammed Şahabuddin, Nisan 2023'te Bangladeş Cumhurbaşkanı olarak yemin ederek görevine başlamıştı.
Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hakkında verilen idam kararına rağmen ülkesine döneceğini ve mahkeme önüne çıkacağını açıklamıştı.