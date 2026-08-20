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Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altında: 3 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altında: 3 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi’nde bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.Balıkesir Valiliği, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangının bugün kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltındaYangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.Balıkesir Valiliği’nden açıklamaBalıkesir Valiliği, yangına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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balıkesir, orman yangını
balıkesir, orman yangını

Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altında: 3 şüpheli gözaltına alındı

15:26 20.08.2026
© Balıkesir Orman Bölge MüdürlüğüBalıkesir orman yangını
Balıkesir orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi’nde bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangının bugün kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltında

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Balıkesir Valiliği’nden açıklama

Balıkesir Valiliği, yangına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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