https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/balikesir-sindirgidaki-orman-yangini-kontrol-altinda-3-supheli-gozaltina-alindi-1108128495.html

Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altında: 3 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altında: 3 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T15:26+0300

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi’nde bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.Balıkesir Valiliği, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangının bugün kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltındaYangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.Balıkesir Valiliği’nden açıklamaBalıkesir Valiliği, yangına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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