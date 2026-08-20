https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/balikesir-sindirgidaki-orman-yangini-kontrol-altinda-3-supheli-gozaltina-alindi-1108128495.html
Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altında: 3 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altında: 3 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T15:26+0300
2026-08-20T15:26+0300
2026-08-20T15:26+0300
türki̇ye
balıkesir
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108128546_0:437:715:839_1920x0_80_0_0_a03340381a54376feb78d9228bd72637.jpg
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi’nde bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.Balıkesir Valiliği, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangının bugün kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltındaYangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.Balıkesir Valiliği’nden açıklamaBalıkesir Valiliği, yangına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbulda-dikkat-ceken-deprem-hareketliligi-kandilli-rasathanesinden-ilk-aciklama-1108126692.html
türki̇ye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108128546_0:370:715:906_1920x0_80_0_0_d134833b9954b685d4601658f42bfc0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, orman yangını
Balıkesir Sındırgı’daki orman yangını kontrol altında: 3 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi’nde bir kamyonda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangının bugün kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltında
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Balıkesir Valiliği’nden açıklama
Balıkesir Valiliği, yangına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."