https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bahceliden-siyasi-partiler-yasasi-cagrisi-secim-sistemi-yeniden-duzenlenmeli-1108111146.html

Bahçeli'den siyasi partiler yasası çağrısı: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Bahçeli'den siyasi partiler yasası çağrısı: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T07:31+0300

2026-08-20T07:31+0300

2026-08-20T07:31+0300

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda anayasal sistem reformu, seçim mevzuatı ve siyasetteki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 16 Nisan 2017 referandumuyla yönetim reformuna imza atarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeline geçtiğini hatırlatan Bahçeli, yeni bir mevzuat düzenlemesinin şart olduğunu vurguladı.Bahçeli, açıklamasında "Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.'CHP'deki bölünmeyi tasvip etmesek de başarılar diledik'Ana muhalefet cephesinde yaşanan gelişmelere değinen MHP Lideri, Türk siyasetinde çatışma yerine uzlaşı ve sağduyuya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. CHP'deki tartışmaların ardından kurulan yeni oluşuma dikkat çeken Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:Bahçeli, Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan arınmanın sağlanması ve kamuoyunu meşgul eden iddiaların son bulmasının Türk demokrasisinin kurumsallaşması açısından önem taşıdığını belirtti.2053 vizyonu ve birlik çağrısı: 'Eline, beline, diline...'Türkiye'nin stratejik hedeflerine de değinen Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle Türkiye'nin 2053 yılında "lider ülke" ve "süper güç" konumuna ulaşacağını ifade etti. Genç nesillere bırakılacak en büyük mirasın "terörsüz bir Türkiye" olacağını belirten MHP Lideri, toplumsal barışı hedef alan provokasyonlara karşı Hacı Bektaş-ı Veli'nin "eline, beline, diline sahip ol" öğüdünü hatırlatarak sağduyu çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/istanbul-gece-boyunca-sallanmaya-devam-etti-pes-pese-yasanan-depremler-sonrasi-hangi-uzman-ne-dedi-1108110080.html

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