https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/aylar-sonra-ataga-kalkti-bitcoin-70-bin-dolara-dayandi-bir-dakikada-700-milyon-dolarlik-alim-1108112665.html

Aylar sonra atağa kalktı: Bitcoin 70 bin dolara dayandı, bir dakikada 700 milyon dolarlık alım

Aylar sonra atağa kalktı: Bitcoin 70 bin dolara dayandı, bir dakikada 700 milyon dolarlık alım

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması Bitcoin’i 69 bin doların üzerine taşıdı. Sert yükseliş, kısa pozisyonlarda 1,5 milyar... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T09:40+0300

2026-08-20T09:40+0300

2026-08-20T09:40+0300

ekonomi̇

bitcoin

abd hazine bakanlığı

abd

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Aylardır zayıf bir seyir izleyen Bitcoin, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alımlarını artıracağını açıklamasının ardından sert yükseldi. Yaklaşık 20 dakikada 4 bin dolar değer kazanan Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak yeniden 70 bin dolar sınırına yaklaştı.Analistlere göre satış baskısındaki azalma, yenilenen ETF talebinin Bitcoin fiyatlarını daha fazla yukarı taşımasına alan sağlıyor.Günlük yükselişi yüzde 6’yı aşan Bitcoin, haziran başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri veren kripto para, 20 Ağustos sabahında 64 bin 800 dolar çevresinde işlem gördü.Tahvil kararı etkilediYükselişin başlıca nedenlerinden biri, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alım programını genişletme kararı oldu.Bakanlık, 10 ila 30 yıl vadeli tahvilleri kapsayan işlemlerin büyüklüğünü 9 Eylül’den itibaren en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Kararın tahvil piyasasına likidite sağlamak ve uzun vadeli faizlerdeki yükselişi sınırlamak amacıyla alındığı belirtildi.Açıklamanın ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,71’den yüzde 4,64’e geriledi. Tahvil faizlerindeki düşüş, Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklara yönelik talebi destekledi.Bir dakikada 700 milyon dolarlık zorunlu alımBitcoin’deki ani yükseliş, fiyatın düşeceği beklentisiyle açılan kısa pozisyonları ters yönde yakaladı. Fiyat belirli seviyelerin üzerine çıktıkça yatırımcıların zararlarını sınırlamak veya teminat açığını kapatmak için Bitcoin almak zorunda kalması yükselişi hızlandırdı.21Shares Kıdemli Stratejisti Matt Mena’nın aktardığı verilere göre yaklaşık 1,5 milyar dolarlık düşüş yönlü pozisyon kapatıldı. Bu süreçte bir dakika içinde yaklaşık 700 milyon dolarlık zorunlu alım gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/bitcoin-trump-etkisiyle-yukselise-gecti-btc-70-bin-dolari-asti-1108108631.html

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