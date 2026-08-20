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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/arakci-abdnin-ekonomik-d-day-operasyonu-kendi-krizini-ortme-cabasi-1108114046.html
Arakçi: ABD'nin 'Ekonomik D-Day operasyonu' kendi krizini örtme çabası
Arakçi: ABD'nin 'Ekonomik D-Day operasyonu' kendi krizini örtme çabası
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı 'Ekonomik D-Day operasyonunun', Washington'un artan borç ve faiz... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-20T10:22+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
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abbas arakçi
donald trump
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı "Ekonomik D-Day operasyonunun", Washington'un artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu belirtti.Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın "Ekonomik D-Day" olarak nitelendirdiği girişimin, ABD'nin 'benzeri görülmemiş borç ve artan faiz maliyetlerinden kaynaklanan kendi krizinden bir dikkat saptırma' olduğunu ifade etti.ABD'nin başarısız politikalarını sürdürmesinin Washington'a 'daha fazla yenilgi' getireceğini savunan Arakçi, bunun aynı zamanda İranlıların ABD'ye yönelik düşmanlığını artıracağını kaydetti.Arakçi, "ABD'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Trump'tan İran'a yönelik ekonomik operasyon açıklamasıABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a karşı "herhangi bir ülkeye uygulanmış en kapsamlı ekonomik operasyonu" başlatacağını duyurmuştu.Trump ayrıca İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere de ağır ekonomik sonuçlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html
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abd, i̇ran, abbas arakçi, donald trump
abd, i̇ran, abbas arakçi, donald trump

Arakçi: ABD'nin 'Ekonomik D-Day operasyonu' kendi krizini örtme çabası

10:22 20.08.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorovİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı 'Ekonomik D-Day operasyonunun', Washington'un artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıkladığı "Ekonomik D-Day operasyonunun", Washington'un artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu belirtti.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın "Ekonomik D-Day" olarak nitelendirdiği girişimin, ABD'nin 'benzeri görülmemiş borç ve artan faiz maliyetlerinden kaynaklanan kendi krizinden bir dikkat saptırma' olduğunu ifade etti.
ABD'nin başarısız politikalarını sürdürmesinin Washington'a 'daha fazla yenilgi' getireceğini savunan Arakçi, bunun aynı zamanda İranlıların ABD'ye yönelik düşmanlığını artıracağını kaydetti.
Arakçi, "ABD'nin ekonomik terörü, küresel ekonomiyi ve dünya genelindeki egemenliği tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan İran'a yönelik ekonomik operasyon açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran'a karşı "herhangi bir ülkeye uygulanmış en kapsamlı ekonomik operasyonu" başlatacağını duyurmuştu.
Trump ayrıca İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere de ağır ekonomik sonuçlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatıyoruz
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