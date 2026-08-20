https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/altin-fiyatlarinda-4500-dolar-savasi-kritik-esik-test-ediliyor-gune-nasil-basladi-1108109548.html

Altın fiyatlarında 4.500 dolar savaşı: Kritik eşik test ediliyor, güne nasıl başladı?

Altın fiyatlarında 4.500 dolar savaşı: Kritik eşik test ediliyor, güne nasıl başladı?

Sputnik Türkiye

ABD Hazinesi'nin tahvil adımı ve zayıflayan dolarla 4 bin 525 doları test eden ons altın, Fed tutanaklarındaki şahin mesajların ardından 4 bin 500 dolar... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T06:48+0300

2026-08-20T06:48+0300

2026-08-20T06:48+0300

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Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, Asya seansının ilk saatlerinde 4.525,79 dolara kadar tırmanarak 2 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Güçlü başlangıcın ardından gelen kâr satışlarıyla fiyat yeniden 4 bin 500 dolar sınırının hemen altına çekilirken, piyasalar yükselişin kalıcılığını sorgulamaya başladı.Altındaki tırmanışı tetikleyen ana gelişme, ABD Hazine Bakanlığı tarafından duyurulan tahvil geri alım programı oldu. Bakanlık, 10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde işlem başına 2 milyar dolar olan geri alım üst limitini 9 Eylül itibarıyla en az 4 milyar dolara yükselttiğini açıkladı. Karar sonrası 19 yılın zirvesi olan yüzde 5,337'ye ulaşan 30 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,18 bandına gerilerken, dolar endeksi de 99 seviyesinin altına inerek faiz getirisi olmayan altını destekledi.Fed tutanakları yükselişin hızını kestiPiyasadaki iyimser hava, yayımlanan Fed toplantı tutanakları ile dengelendi. Tutanaklarda yer alan enflasyon endişeleri ve faiz artışı ihtimalinin masada kalmaya devam ettiği yönündeki şahin sinyaller, yatırımcıları temkinli adımlar atmaya yöneltti. Hazine desteğiyle yukarı yönelen altın, para politikasındaki belirsizlikler nedeniyle baskı altına girdi.Piyasada 4 bin 500 dolar direnci, alıcı ve satıcıların gücünü sınayan kritik bir teknik ve psikolojik eşik haline geldi. Fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunması yükseliş trendinin güçlendiğine işaret edecekken, altında kalınması son hareketin sınırlı bir tepki yükselişi olarak kalmasına yol açabilir.Gözler ABD verilerinde: İç piyasada gram altın etkisiKısa vadeli seyrin netleşmesi için piyasalar ABD'den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerine odaklandı. Gelecek makroekonomik veriler, Fed’in faiz patikasına ve tahvil faizlerinin yönüne dair yeni ipuçları sunacak.Küresel piyasalardaki bu dalgalanma, Türkiye'de doğrudan gram altın fiyatlamalarını etkiliyor. Dolar/TL kuru ve ons fiyatının ortak hareketine duyarlı olan yerli yatırımcılar, hem 4.500 dolar üzerindeki kalıcılığı hem de olası geri çekilmelerdeki alım iştahını yakından takip ediyor.

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