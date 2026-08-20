https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/alo-199-cagri-merkezinde-yeni-hizmet-hayata-gecti-isitme-ve-konusma-engelliler-icin-goruntulu-1108124157.html

ALO 199 Çağrı Merkezi'nde yeni hizmet hayata geçti: İşitme ve konuşma engelliler için görüntülü hizmet başladı

ALO 199 Çağrı Merkezi'nde yeni hizmet hayata geçti: İşitme ve konuşma engelliler için görüntülü hizmet başladı

Sputnik Türkiye

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ALO 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmetini hayata geçirdi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T12:55+0300

2026-08-20T12:55+0300

2026-08-20T12:55+0300

türki̇ye

işitme engelli

işaret dili

işaret dili çevirmenliği

i̇çişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ALO 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı.İşaret dili bilen çağrı merkezi personeli görevlendirildiBakanlığın açıklamasına göre, 2014 yılından bu yana 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemlerinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürüyor. Erişilebilirliği artırmak amacıyla başlatılan yeni uygulamada, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için işaret dili bilen çağrı merkezi personeli görevlendirildi.Vatandaşlar, görüntülü bağlanarak randevu ve bilgi alma işlemlerini doğrudan işaret diliyle gerçekleştirebilecek.

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işitme engelli, işaret dili, işaret dili çevirmenliği, i̇çişleri bakanlığı nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü