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Sağlık Bakanlığı duyurdu: Görüntülü sağlık hizmeti 81 ilde başladı
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Görüntülü sağlık hizmeti 81 ilde başladı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) uygulamasını 81 ildeki Sağlıklı Hayat... 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T12:45+0300
2026-08-04T12:45+0300
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Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini dijital ortama taşıyan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) uygulamasını Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hayata geçirdi.5 Temmuz itibarıyla 81 ilde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturulurken, hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.MHRS üzerinden görüntülü randevu alınabilecekYeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabilecek.Randevu oluşturan kişiler, kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantı üzerinden Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gitmeden bulundukları yerden sağlık profesyonelleriyle görüntülü görüşme yapabilecek.Sistem kapsamında psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri uzaktan erişimle sunulacak.351 merkezde ücretsiz hizmet veriliyorTürkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezi, 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuyor.Merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları ve bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda vatandaşlara koruyucu sağlık hizmeti veriliyor.'Koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürüyoruz'Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, sistemin özellikle düzenli takip gerektiren hizmetlerde önemli kolaylık sağladığını belirtti.Güven, uygulamanın yaşlılar, engelliler, bakıma muhtaç bireyler ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği sunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz."
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sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Görüntülü sağlık hizmeti 81 ilde başladı

12:45 04.08.2026
© AADoktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© AA
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Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) uygulamasını 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde devreye aldı.
Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini dijital ortama taşıyan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) uygulamasını Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hayata geçirdi.
5 Temmuz itibarıyla 81 ilde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturulurken, hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.

MHRS üzerinden görüntülü randevu alınabilecek

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabilecek.
Randevu oluşturan kişiler, kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantı üzerinden Sağlıklı Hayat Merkezi'ne gitmeden bulundukları yerden sağlık profesyonelleriyle görüntülü görüşme yapabilecek.
Sistem kapsamında psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri uzaktan erişimle sunulacak.

351 merkezde ücretsiz hizmet veriliyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezi, 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuyor.
Merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları ve bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda vatandaşlara koruyucu sağlık hizmeti veriliyor.

'Koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürüyoruz'

Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, sistemin özellikle düzenli takip gerektiren hizmetlerde önemli kolaylık sağladığını belirtti.
Güven, uygulamanın yaşlılar, engelliler, bakıma muhtaç bireyler ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği sunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz."
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