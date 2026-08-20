https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/akdeniz-oyunlarinda-ilk-galibiyet-kadin-milli-takimi-kuzey-makedonyayi-yendi-1108134073.html
Akdeniz Oyunları'nda ilk galibiyet: Kadın Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi
Akdeniz Oyunları'nda ilk galibiyet: Kadın Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi
Sputnik Türkiye
Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T20:35+0300
2026-08-20T20:35+0300
2026-08-20T20:35+0300
spor
kuzey makedonya
türkiye
türkiye cumhuriyeti
türkiye a milli voleybol takımı
voleybol
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'nda mücadele eden milliler, Kuzey Makedonya'yla karşılaştı.Ay-yıldızlılar, rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmasında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir'le karşılaşacak. Milliler daha sonra 26 Ağustos'ta Kosova, 27 Ağustos'ta ise Yunanistan'la mücadele edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/milli-kadin-voleybol-takimi-basantrenoru-santarelli-siradaki-adimimiz-avrupa-sampiyonasi-1107563295.html
kuzey makedonya
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kuzey makedonya, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı
kuzey makedonya, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı
Akdeniz Oyunları'nda ilk galibiyet: Kadın Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi
Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'nda mücadele eden milliler, Kuzey Makedonya'yla karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmasında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir'le karşılaşacak.
Milliler daha sonra 26 Ağustos'ta Kosova, 27 Ağustos'ta ise Yunanistan'la mücadele edecek.