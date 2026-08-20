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Akdeniz Oyunları'nda ilk galibiyet: Kadın Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi
Akdeniz Oyunları'nda ilk galibiyet: Kadın Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi
Sputnik Türkiye
Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
kuzey makedonya
türkiye
türkiye cumhuriyeti
türkiye a milli voleybol takımı
voleybol
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'nda mücadele eden milliler, Kuzey Makedonya'yla karşılaştı.Ay-yıldızlılar, rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmasında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir'le karşılaşacak. Milliler daha sonra 26 Ağustos'ta Kosova, 27 Ağustos'ta ise Yunanistan'la mücadele edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/milli-kadin-voleybol-takimi-basantrenoru-santarelli-siradaki-adimimiz-avrupa-sampiyonasi-1107563295.html
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kuzey makedonya, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı
kuzey makedonya, türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye a milli voleybol takımı, voleybol, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı

Akdeniz Oyunları'nda ilk galibiyet: Kadın Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi

20:35 20.08.2026
© AA / tvfKadın Milli Takımı
Kadın Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / tvf
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Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'nda mücadele eden milliler, Kuzey Makedonya'yla karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmasında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir'le karşılaşacak.
Milliler daha sonra 26 Ağustos'ta Kosova, 27 Ağustos'ta ise Yunanistan'la mücadele edecek.
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