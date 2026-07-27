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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/milli-kadin-voleybol-takimi-basantrenoru-santarelli-siradaki-adimimiz-avrupa-sampiyonasi-1107563295.html
Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli: Sıradaki adımımız Avrupa Şampiyonası
Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli: Sıradaki adımımız Avrupa Şampiyonası
Sputnik Türkiye
2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, final... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T07:11+0300
2026-07-27T07:11+0300
spor
daniele santarelli
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Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Santarelli, "Brezilya'yı incelediğimde ne kadar iyi bir takım olduğunu hemen gördüm. Bu sezon İtalya'yı iki kez mağlup ettiler. Onlara karşı oynayabilmek için taktiksel açıdan gerçekten harika bir maç çıkarmamız gerektiğini biliyordum. Teknik ekibimizin yaptığı çalışmalardan bahsetmeyi çok sevmem ancak gerçekten inanılmaz bir iş çıkardık. Üst üste üç maç boyunca taktiksel açıdan çok iyi bir performans ortaya koyduk. Bugün bazı anlarda çok iyi işler yaptık ve maçı bu nedenle kazandığımızı düşünüyorum. Oyuncular ve takım beni takip etti. Verdiğim kararlardan, oyuncuların söylediklerime inanmasından ve güvenmesinden dolayı çok mutluyum." diye konuştu.Brezilya karşısında taktiksel performansın yanı sıra oyuncuların mücadele gücünün de belirleyici olduğunu vurgulayan İtalyan başantrenör, "Onları yenebilmek için yalnızca taktiksel açıdan değil, sahadaki tutumumuzla da harika bir maç oynamamız gerekiyordu. Bugün iki inanılmaz savunma yaptık. Top neredeyse yere düşmüşken oyuncuların o top için mücadele ettiğini gördüm. Gizem’in küçük bir sakatlığı olmasına rağmen oynadığını gördüm. Oyuncuların bazı anlarda gergin olduğunu ancak maçın içinde kalmayı sürdürdüklerini gördüm. Olumsuz bir şey yaşandığında bile maçı kazanabileceğimize inanmaya devam ettik. Benim için gerçekten harika bir gün." değerlendirmesinde bulundu.Geçmişte elde edilen başarılardan ziyade bugüne odaklanmayı tercih ettiğini belirten Santarelli, sözlerini şöyle sürdürdü:Oyuncularla aralarındaki uyuma da değinen Santarelli, "Oyuncular ile başantrenör arasında kusursuz bir uyum oluşturmak kolay değil. Bu sezon çok güzel bir şey hissettim. Sezona oldukça olumlu başladım ve en başından itibaren oyunculara daha fazlasını istediğimi söyledim. Onlar da bana ilk günden itibaren güvendi ve çok çalıştı. Aramızdaki kimya gerçekten çok iyi. Takım yalnızca bugün değil, yarı finalde ve çeyrek finalde de beni ne kadar takip ettiğini gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyum ve çok gururluyum." şeklinde sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/filenin-sultanlari-sampiyonluk-kupasini-aldi-1107559591.html
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daniele santarelli

Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli: Sıradaki adımımız Avrupa Şampiyonası

07:11 27.07.2026
© AA / Dilara İrem Sancar2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya
2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA / Dilara İrem Sancar
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, final karşılaşmasında çok iyi bir taktiksel performans sergilediklerini söyledi.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Santarelli, "Brezilya'yı incelediğimde ne kadar iyi bir takım olduğunu hemen gördüm. Bu sezon İtalya'yı iki kez mağlup ettiler. Onlara karşı oynayabilmek için taktiksel açıdan gerçekten harika bir maç çıkarmamız gerektiğini biliyordum. Teknik ekibimizin yaptığı çalışmalardan bahsetmeyi çok sevmem ancak gerçekten inanılmaz bir iş çıkardık. Üst üste üç maç boyunca taktiksel açıdan çok iyi bir performans ortaya koyduk. Bugün bazı anlarda çok iyi işler yaptık ve maçı bu nedenle kazandığımızı düşünüyorum. Oyuncular ve takım beni takip etti. Verdiğim kararlardan, oyuncuların söylediklerime inanmasından ve güvenmesinden dolayı çok mutluyum." diye konuştu.
© AA / Dilara İrem Sancar2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya
2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya
© AA / Dilara İrem Sancar
Brezilya karşısında taktiksel performansın yanı sıra oyuncuların mücadele gücünün de belirleyici olduğunu vurgulayan İtalyan başantrenör, "Onları yenebilmek için yalnızca taktiksel açıdan değil, sahadaki tutumumuzla da harika bir maç oynamamız gerekiyordu. Bugün iki inanılmaz savunma yaptık. Top neredeyse yere düşmüşken oyuncuların o top için mücadele ettiğini gördüm. Gizem’in küçük bir sakatlığı olmasına rağmen oynadığını gördüm. Oyuncuların bazı anlarda gergin olduğunu ancak maçın içinde kalmayı sürdürdüklerini gördüm. Olumsuz bir şey yaşandığında bile maçı kazanabileceğimize inanmaya devam ettik. Benim için gerçekten harika bir gün." değerlendirmesinde bulundu.
© AA / Dilara İrem Sancar2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya
2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya
© AA / Dilara İrem Sancar
Geçmişte elde edilen başarılardan ziyade bugüne odaklanmayı tercih ettiğini belirten Santarelli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben bugün hakkında konuşmayı seviyorum. Bugün kazandığımız bir madalya var. Yarından itibaren Avrupa Şampiyonası'nı düşünmeye başlayacağız çünkü sıradaki adımımız bu. Türkiye için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Bizim için önemli bir organizasyon olacak. Umarım mümkün olan en iyi sonucu elde edebiliriz."
© AA / Dilara İrem Sancar2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya
2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
2026 FIVB Milletler Ligi: Türkiye - Brezilya
© AA / Dilara İrem Sancar
Oyuncularla aralarındaki uyuma da değinen Santarelli, "Oyuncular ile başantrenör arasında kusursuz bir uyum oluşturmak kolay değil. Bu sezon çok güzel bir şey hissettim. Sezona oldukça olumlu başladım ve en başından itibaren oyunculara daha fazlasını istediğimi söyledim. Onlar da bana ilk günden itibaren güvendi ve çok çalıştı. Aramızdaki kimya gerçekten çok iyi. Takım yalnızca bugün değil, yarı finalde ve çeyrek finalde de beni ne kadar takip ettiğini gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyum ve çok gururluyum." şeklinde sözlerini tamamladı.
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