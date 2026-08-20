https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/afyonkarahisarda-yola-boya-dokulmustu-bakanliktan-iki-sirkete-21-milyon-lira-ceza-1108133789.html
Afyonkarahisar'da yola boya dökülmüştü: Bakanlıktan iki şirkete 21 milyon lira ceza
Afyonkarahisar'da yola boya dökülmüştü: Bakanlıktan iki şirkete 21 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'da yola boya dökerek çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen iki firmaya toplam 20 milyon... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T19:51+0300
2026-08-20T19:51+0300
2026-08-20T19:51+0300
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
afyonkarahisar
afyonkarahisar valiliği
afyonkarahisar belediyesi
ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili inceleme başlattı.Yapılan incelemelerde çevre kirliliğine neden oldukları belirlenen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmasına, Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 10 milyon 490 bin 301 lira idari para cezası uygulandı.İki firmaya verilen toplam cezanın 20 milyon 980 bin 602 lira olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/afyonkarahisarda-yola-boya-dokuldu-araclar-mora-boyandi-1108064239.html
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türkiye, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, ceza
türkiye, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, ceza
Afyonkarahisar'da yola boya dökülmüştü: Bakanlıktan iki şirkete 21 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'da yola boya dökerek çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 lira ceza uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan incelemelerde çevre kirliliğine neden oldukları belirlenen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmasına, Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 10 milyon 490 bin 301 lira idari para cezası uygulandı.
İki firmaya verilen toplam cezanın 20 milyon 980 bin 602 lira olduğu bildirildi.