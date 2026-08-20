https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/afyonkarahisarda-yola-boya-dokulmustu-bakanliktan-iki-sirkete-21-milyon-lira-ceza-1108133789.html

Afyonkarahisar'da yola boya dökülmüştü: Bakanlıktan iki şirkete 21 milyon lira ceza

Afyonkarahisar'da yola boya dökülmüştü: Bakanlıktan iki şirkete 21 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'da yola boya dökerek çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen iki firmaya toplam 20 milyon... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T19:51+0300

2026-08-20T19:51+0300

2026-08-20T19:51+0300

türki̇ye

türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

afyonkarahisar

afyonkarahisar valiliği

afyonkarahisar belediyesi

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108080491_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a380f83426a71b54f54784573884b0b.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili inceleme başlattı.Yapılan incelemelerde çevre kirliliğine neden oldukları belirlenen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmasına, Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 10 milyon 490 bin 301 lira idari para cezası uygulandı.İki firmaya verilen toplam cezanın 20 milyon 980 bin 602 lira olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/afyonkarahisarda-yola-boya-dokuldu-araclar-mora-boyandi-1108064239.html

türki̇ye

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, ceza