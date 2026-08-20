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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/afyonkarahisarda-yola-boya-dokulmustu-bakanliktan-iki-sirkete-21-milyon-lira-ceza-1108133789.html
Afyonkarahisar'da yola boya dökülmüştü: Bakanlıktan iki şirkete 21 milyon lira ceza
Afyonkarahisar'da yola boya dökülmüştü: Bakanlıktan iki şirkete 21 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'da yola boya dökerek çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen iki firmaya toplam 20 milyon... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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afyonkarahisar valiliği
afyonkarahisar belediyesi
ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili inceleme başlattı.Yapılan incelemelerde çevre kirliliğine neden oldukları belirlenen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmasına, Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 10 milyon 490 bin 301 lira idari para cezası uygulandı.İki firmaya verilen toplam cezanın 20 milyon 980 bin 602 lira olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/afyonkarahisarda-yola-boya-dokuldu-araclar-mora-boyandi-1108064239.html
türki̇ye
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türkiye, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, ceza
türkiye, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, ceza

Afyonkarahisar'da yola boya dökülmüştü: Bakanlıktan iki şirkete 21 milyon lira ceza

19:51 20.08.2026
© AAKarayoluna boya döktü: Ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı, 3 bin lira ceza kesildi
Karayoluna boya döktü: Ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı, 3 bin lira ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'da yola boya dökerek çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 lira ceza uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan incelemelerde çevre kirliliğine neden oldukları belirlenen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmasına, Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 10 milyon 490 bin 301 lira idari para cezası uygulandı.
İki firmaya verilen toplam cezanın 20 milyon 980 bin 602 lira olduğu bildirildi.
Afyonkarahisar'da yola dökülen boya nedeniyle araçlar mor renge büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
TÜRKİYE
Afyonkarahisar’da yola boya döküldü: Araçlar mora boyandı
17 Ağustos, 23:03
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