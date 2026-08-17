https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/afyonkarahisarda-yola-boya-dokuldu-araclar-mora-boyandi-1108064239.html
Afyonkarahisar’da yola boya döküldü: Araçlar mora boyandı
Afyonkarahisar’da yola boya döküldü: Araçlar mora boyandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yola dökülen boya nedeniyle güzergahı kullanan araçların kaportaları mor renge büründü. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T23:03+0300
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Dinar-Çay kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan yola boya döküldü.Güzergah üzerinden geçen araçların lastiklerinden sıçrayan mor boya kaportalarda iz bıraktı. Durumu fark eden bazı sürücüler, araçlarını temizletmek için yol üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara başvurdu. Yola dökülen boya ise Tatarlı Belediyesi itfaiye ekiplerince köpük ve su kullanılarak temizlendi. Mor renge bürünen araçların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.Öte yandan Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, sorumlular hakkında 'çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bayiden-sifir-kilometre-diye-aldigi-arac-boyali-cikti-yargitaydan-deger-kaybi-odensin-karari-verdi-1107385981.html
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afyon, afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, boya, araba, araba yıkama
Afyonkarahisar’da yola boya döküldü: Araçlar mora boyandı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yola dökülen boya nedeniyle güzergahı kullanan araçların kaportaları mor renge büründü.
Dinar-Çay kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan yola boya döküldü.
Güzergah üzerinden geçen araçların lastiklerinden sıçrayan mor boya kaportalarda iz bıraktı. Durumu fark eden bazı sürücüler, araçlarını temizletmek için yol üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara başvurdu. Yola dökülen boya ise Tatarlı Belediyesi itfaiye ekiplerince köpük ve su kullanılarak temizlendi. Mor renge bürünen araçların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.
Öte yandan Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, sorumlular hakkında 'çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldığı belirtildi.