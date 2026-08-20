ABD'nin İran'a yönelik ekonomik operasyonuna Çin'den tepki: Yaptırımlar sorunu çözmez

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı ve yaptırımlarının sorunları çözmeyeceğini belirterek taraflara siyasi ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatacaklarına' dair açıklamasına dair beyanda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bu adımın bölgedeki mevcut sorunların çözümüne katkı sunmayacağını kaydetti.



Lin, "Yaptırım baskısı sorunun çözümüne yardımcı olmayacaktır. Çin, ilgili tarafları sorumlu kararlar almaya ve sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.



Daha önce ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik operasyonu 'emsali görülmemiş bir ölçekte tecrit' olarak nitelemiş ve müttefiklerini Washington'a katılmaya çağırmıştı.



Trump, bu hamleyi müttefik kuvvetlerin Normandiya'ya çıkarma yaptığı tarihe benzeterek ekonomik bir 'D Günü' olarak adlandırmıştı.