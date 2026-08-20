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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/abdnin-irana-yonelik-ekonomik-operasyonuna-cinden-tepki-yaptirimlar-sorunu-cozmez-1108123205.html
ABD'nin İran'a yönelik ekonomik operasyonuna Çin'den tepki: Yaptırımlar sorunu çözmez
ABD'nin İran'a yönelik ekonomik operasyonuna Çin'den tepki: Yaptırımlar sorunu çözmez
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırma kararına tepki gösteren Pekin, bölgede çözüm için sorumlu kararlar almaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T12:45+0300
2026-08-20T12:45+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
washington
normandiya
çin dışişleri bakanlığı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı ve yaptırımlarının sorunları çözmeyeceğini belirterek taraflara siyasi ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatacaklarına' dair açıklamasına dair beyanda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bu adımın bölgedeki mevcut sorunların çözümüne katkı sunmayacağını kaydetti.Lin, "Yaptırım baskısı sorunun çözümüne yardımcı olmayacaktır. Çin, ilgili tarafları sorumlu kararlar almaya ve sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik operasyonu 'emsali görülmemiş bir ölçekte tecrit' olarak nitelemiş ve müttefiklerini Washington'a katılmaya çağırmıştı.Trump, bu hamleyi müttefik kuvvetlerin Normandiya'ya çıkarma yaptığı tarihe benzeterek ekonomik bir 'D Günü' olarak adlandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/irandan-abdye-deniz-ablukasi-uyarisi-bolgesel-sonuclari-olur-1108113589.html
i̇ran
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abd, donald trump, i̇ran, washington, normandiya, çin dışişleri bakanlığı
abd, donald trump, i̇ran, washington, normandiya, çin dışişleri bakanlığı

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik operasyonuna Çin'den tepki: Yaptırımlar sorunu çözmez

12:45 20.08.2026
© SputnikÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Sputnik
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ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırma kararına tepki gösteren Pekin, bölgede çözüm için sorumlu kararlar almaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı ve yaptırımlarının sorunları çözmeyeceğini belirterek taraflara siyasi ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'a karşı tarihin en ağır ekonomik operasyonunu başlatacaklarına' dair açıklamasına dair beyanda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bu adımın bölgedeki mevcut sorunların çözümüne katkı sunmayacağını kaydetti.

Lin, "Yaptırım baskısı sorunun çözümüne yardımcı olmayacaktır. Çin, ilgili tarafları sorumlu kararlar almaya ve sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik operasyonu 'emsali görülmemiş bir ölçekte tecrit' olarak nitelemiş ve müttefiklerini Washington'a katılmaya çağırmıştı.

Trump, bu hamleyi müttefik kuvvetlerin Normandiya'ya çıkarma yaptığı tarihe benzeterek ekonomik bir 'D Günü' olarak adlandırmıştı.
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