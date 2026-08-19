https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyon-dusmezse-faiz-artisi-gerekebilir-1108107310.html
FED tutanakları yayımlandı: Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir
FED tutanakları yayımlandı: Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir
Sputnik Türkiye
Fed tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, enflasyonun gerilememesi halinde faiz artışına gidilmesinin gerekebileceği belirtildi. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T22:22+0300
2026-08-19T22:22+0300
2026-08-19T22:22+0300
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dolar/tl
dolar rezervi
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.Fed, toplantıda politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutarken, üç yetkili 25 baz puanlık artıştan yana oy kullandı. Tutanaklarda, birçok yetkilinin enflasyonun yüzde 2'lik hedefe gerilememesi durumunda para politikasının sıkılaştırılması gerektiğini değerlendirdiği belirtildi.Fed Başkanı Kevin Warsh ise toplantı sayısının yılda 8'den 6'ya indirilmesi önerisini gündeme getirdi. Konuya ilişkin henüz karar alınmadığı bildirildi.Piyasalarda ise Fed'in ekim veya aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, eylül toplantısında faizlerin sabit tutulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/altin-fiyatlari-yeniden-yukseliste-gozler-fed-tutanaklarinda-1108091301.html
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fed, fed, tutanak, ıslak imzalı tutanaklar, toplantı, dolar, dolar/tl, dolar rezervi
fed, fed, tutanak, ıslak imzalı tutanaklar, toplantı, dolar, dolar/tl, dolar rezervi
FED tutanakları yayımlandı: Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir
Fed tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, enflasyonun gerilememesi halinde faiz artışına gidilmesinin gerekebileceği belirtildi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.
Fed, toplantıda politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutarken, üç yetkili 25 baz puanlık artıştan yana oy kullandı. Tutanaklarda, birçok yetkilinin enflasyonun yüzde 2'lik hedefe gerilememesi durumunda para politikasının sıkılaştırılması gerektiğini değerlendirdiği belirtildi.
Fed Başkanı Kevin Warsh ise toplantı sayısının yılda 8'den 6'ya indirilmesi önerisini gündeme getirdi. Konuya ilişkin henüz karar alınmadığı bildirildi.
Piyasalarda ise Fed'in ekim veya aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, eylül toplantısında faizlerin sabit tutulması bekleniyor.