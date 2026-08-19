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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/fed-tutanaklari-yayimlandi-enflasyon-dusmezse-faiz-artisi-gerekebilir-1108107310.html
FED tutanakları yayımlandı: Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir
FED tutanakları yayımlandı: Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir
Sputnik Türkiye
Fed tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, enflasyonun gerilememesi halinde faiz artışına gidilmesinin gerekebileceği belirtildi. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T22:22+0300
2026-08-19T22:22+0300
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tutanak
ıslak imzalı tutanaklar
toplantı
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.Fed, toplantıda politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutarken, üç yetkili 25 baz puanlık artıştan yana oy kullandı. Tutanaklarda, birçok yetkilinin enflasyonun yüzde 2'lik hedefe gerilememesi durumunda para politikasının sıkılaştırılması gerektiğini değerlendirdiği belirtildi.Fed Başkanı Kevin Warsh ise toplantı sayısının yılda 8'den 6'ya indirilmesi önerisini gündeme getirdi. Konuya ilişkin henüz karar alınmadığı bildirildi.Piyasalarda ise Fed'in ekim veya aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, eylül toplantısında faizlerin sabit tutulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/altin-fiyatlari-yeniden-yukseliste-gozler-fed-tutanaklarinda-1108091301.html
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fed, fed, tutanak, ıslak imzalı tutanaklar, toplantı, dolar, dolar/tl, dolar rezervi
fed, fed, tutanak, ıslak imzalı tutanaklar, toplantı, dolar, dolar/tl, dolar rezervi

FED tutanakları yayımlandı: Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir

22:22 19.08.2026
© AP PhotoABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Kevin Warsh
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Kevin Warsh - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AP Photo
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Fed tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, enflasyonun gerilememesi halinde faiz artışına gidilmesinin gerekebileceği belirtildi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28-29 Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.
Fed, toplantıda politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutarken, üç yetkili 25 baz puanlık artıştan yana oy kullandı. Tutanaklarda, birçok yetkilinin enflasyonun yüzde 2'lik hedefe gerilememesi durumunda para politikasının sıkılaştırılması gerektiğini değerlendirdiği belirtildi.
Fed Başkanı Kevin Warsh ise toplantı sayısının yılda 8'den 6'ya indirilmesi önerisini gündeme getirdi. Konuya ilişkin henüz karar alınmadığı bildirildi.
Piyasalarda ise Fed'in ekim veya aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, eylül toplantısında faizlerin sabit tutulması bekleniyor.
altın yükseliş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
EKONOMİ
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gözler bugün açıklanacak Fed tutanaklarında
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