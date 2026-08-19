https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/zelenskiyin-ofis-baskan-yardimcisini-gorevden-almasi-kendisini-yeni-bir-yolsuzluk-skandaliyla-1108106298.html
‘Zelenskiy’in ofis başkan yardımcısını görevden alması, kendisini yeni bir yolsuzluk skandalıyla yüzleştirebilir’
‘Zelenskiy’in ofis başkan yardımcısını görevden alması, kendisini yeni bir yolsuzluk skandalıyla yüzleştirebilir’
Sputnik Türkiye
İngiliz basınında yer alan bir habere göre, Zelenskiy’in ofis başkan yardımcısı Mudraya’yı görevden alması, kendisini yeni bir yolsuzluk skandalıyla karşı... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
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İngiliz Financial Times gazetesi, Vladimir Zelenskiy'in ofisinin başkan yardımcısı İrina Mudraya'yı görevden almasının, kendisini yeni bir yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya bırakabileceğini yazdı.Habede, Zelenskiy'in müttefiklerine karşı daha önce açılan yolsuzluk davalarının, kendisinin reyting oranlarını düşürdüğü ve Ukrayna'ya milyarlar gönderen Batılı ortaklar arasında endişelere yol açtığı ifade edildi.Daha önce Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), başında eski ve halen görevde bulunan Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinin yer aldığı ve bünyesinde Devlet Başkanlığı Ofisi çalışanlarının da bulunduğu suç örgütüne yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu başlattığını duyurmuştu. NABU’nun yayımladığı ses kayıtlarında diğer kişilerle birlikte İrina Mudraya'nın da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Zelenskiy, bugün imzaladığı kararnameyle Mudraya'yı görevden aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/nabunun-yolsuzluk-operasyonu-suruyor-zelenskiy-ofisinin-baskan-yardimcisini-gorevden-aldi-1108098699.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna parlamentosu, yüksek rada, haberler
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna parlamentosu, yüksek rada, haberler
‘Zelenskiy’in ofis başkan yardımcısını görevden alması, kendisini yeni bir yolsuzluk skandalıyla yüzleştirebilir’
İngiliz basınında yer alan bir habere göre, Zelenskiy’in ofis başkan yardımcısı Mudraya’yı görevden alması, kendisini yeni bir yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya bırakabilecek.
İngiliz Financial Times gazetesi, Vladimir Zelenskiy'in ofisinin başkan yardımcısı İrina Mudraya'yı görevden almasının, kendisini yeni bir yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya bırakabileceğini yazdı.
Habede, Zelenskiy'in müttefiklerine karşı daha önce açılan yolsuzluk davalarının, kendisinin reyting oranlarını düşürdüğü ve Ukrayna'ya milyarlar gönderen Batılı ortaklar arasında endişelere yol açtığı ifade edildi.
Daha önce Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), başında eski ve halen görevde bulunan Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinin yer aldığı ve bünyesinde Devlet Başkanlığı Ofisi çalışanlarının da bulunduğu suç örgütüne yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu başlattığını duyurmuştu.
NABU’nun yayımladığı ses kayıtlarında diğer kişilerle birlikte İrina Mudraya'nın da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Zelenskiy, bugün imzaladığı kararnameyle Mudraya'yı görevden aldı.