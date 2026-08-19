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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/nabunun-yolsuzluk-operasyonu-suruyor-zelenskiy-ofisinin-baskan-yardimcisini-gorevden-aldi-1108098699.html
NABU'nun yolsuzluk operasyonu sürüyor: Zelenskiy, ofisinin başkan yardımcısını görevden aldı
NABU'nun yolsuzluk operasyonu sürüyor: Zelenskiy, ofisinin başkan yardımcısını görevden aldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun üst düzey yetkilileri hedef alan operasyonu devam ederken Zelenskiy, ofisinin Başkan Yardımcısı Mudraya'yı... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T13:40+0300
2026-08-19T13:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
yüksek rada
ukrayna parlamentosu
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
vladimir zelenskiy
yolsuzluk
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Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (NABU) devlet kademelerinde yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk operasyonu sürerken, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya'yı görevden aldı. Karara ilişkin kararname Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.Kararname metninde, “İrina Romanovna Mudraya, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştır” ifadesi yer aldı.Gelişme, Ukrayna yolsuzlukla mücadele organlarının, başında eski ve halen görevde bulunan Yüksek Rada (Ukrayna Parlamentosu) milletvekillerinin yer aldığı ve bünyesinde Devlet Başkanlığı Ofisi çalışanlarının da bulunduğu suç örgütüne yönelik düğmeye basmasının ardından geldi. NABU'dan yapılan açıklamada; söz konusu yapıda İrina Mudraya'nın, bir eski milletvekilinin ve bir devlet bankasının yönetim kurulu başkanının yer aldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1108097949.html
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ukrayna, yüksek rada, ukrayna parlamentosu, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, yolsuzluk
ukrayna, yüksek rada, ukrayna parlamentosu, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, yolsuzluk

NABU'nun yolsuzluk operasyonu sürüyor: Zelenskiy, ofisinin başkan yardımcısını görevden aldı

13:40 19.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun üst düzey yetkilileri hedef alan operasyonu devam ederken Zelenskiy, ofisinin Başkan Yardımcısı Mudraya'yı görevden aldığını duyurdu.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (NABU) devlet kademelerinde yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk operasyonu sürerken, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya'yı görevden aldı. Karara ilişkin kararname Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.
Kararname metninde, “İrina Romanovna Mudraya, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştır” ifadesi yer aldı.
Gelişme, Ukrayna yolsuzlukla mücadele organlarının, başında eski ve halen görevde bulunan Yüksek Rada (Ukrayna Parlamentosu) milletvekillerinin yer aldığı ve bünyesinde Devlet Başkanlığı Ofisi çalışanlarının da bulunduğu suç örgütüne yönelik düğmeye basmasının ardından geldi. NABU'dan yapılan açıklamada; söz konusu yapıda İrina Mudraya'nın, bir eski milletvekilinin ve bir devlet bankasının yönetim kurulu başkanının yer aldığı bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
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