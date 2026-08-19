https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/nabunun-yolsuzluk-operasyonu-suruyor-zelenskiy-ofisinin-baskan-yardimcisini-gorevden-aldi-1108098699.html

NABU'nun yolsuzluk operasyonu sürüyor: Zelenskiy, ofisinin başkan yardımcısını görevden aldı

NABU'nun yolsuzluk operasyonu sürüyor: Zelenskiy, ofisinin başkan yardımcısını görevden aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun üst düzey yetkilileri hedef alan operasyonu devam ederken Zelenskiy, ofisinin Başkan Yardımcısı Mudraya'yı... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T13:40+0300

2026-08-19T13:40+0300

2026-08-19T13:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

yüksek rada

ukrayna parlamentosu

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

vladimir zelenskiy

yolsuzluk

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Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (NABU) devlet kademelerinde yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk operasyonu sürerken, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Mudraya'yı görevden aldı. Karara ilişkin kararname Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.Kararname metninde, “İrina Romanovna Mudraya, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştır” ifadesi yer aldı.Gelişme, Ukrayna yolsuzlukla mücadele organlarının, başında eski ve halen görevde bulunan Yüksek Rada (Ukrayna Parlamentosu) milletvekillerinin yer aldığı ve bünyesinde Devlet Başkanlığı Ofisi çalışanlarının da bulunduğu suç örgütüne yönelik düğmeye basmasının ardından geldi. NABU'dan yapılan açıklamada; söz konusu yapıda İrina Mudraya'nın, bir eski milletvekilinin ve bir devlet bankasının yönetim kurulu başkanının yer aldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1108097949.html

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ukrayna, yüksek rada, ukrayna parlamentosu, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, yolsuzluk