https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yunanistanda-bati-nil-virusunun-yayilim-alani-genisliyor-1108095991.html

Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişliyor. Orta Yunanistan’da ilk vakanın Thiva kentinde tespit edilmesinin ardından bölgede sivrisineklere... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T11:21+0300

2026-08-19T11:21+0300

2026-08-19T11:21+0300

sağlik

batı nil virüsü

yunanistan

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Yunanistan’da Batı Nil virüsünün yayılım alanı genişlerken, Orta Yunanistan’da ilk vakanın Thiva kentinde tespit edildiği bildirildi.Yunan basınında yer alan haberlere göre, 65 yaşın altında olan ve şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Thiva Hastanesine başvuran bir kişide yapılan laboratuvar testleri sonucunda Batı Nil virüsü tespit edildi. Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Vakanın ardından Orta Yunanistan Bölge Yönetimine bağlı ekipler, Thiva çevresinde sivrisineklere karşı acil ve hedefli ilaçlama çalışması başlattı. Bölgede sivrisineklerle mücadele programının da günlük olarak sürdürüldüğü belirtildi.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi ve 65 yaş üzerindeki 6 kişi hayatını kaybetti.Yunanistan'da geçen yıl ağustos ayına kadar 35 vaka kaydedilmiş, 2025'in tamamında ise vaka sayısı 96'ya yükselmiş ve virüs nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirmişti.Batı Nil virüsü nedir?Batı Nil virüsü (West Nile virus - WNV), çoğunlukla enfekte sivrisineklerin ısırması yoluyla insanlara bulaşan bir virüstür. Virüs doğada ağırlıklı olarak kuşlar ve sivrisinekler arasındaki döngüde bulunur. Sivrisinekler enfekte kuşlardan virüsü aldıktan sonra insanları ve diğer hayvanları ısırarak bulaştırabilir.İnsandan insana günlük temas yoluyla bulaşması beklenmez. Ancak nadir durumlarda kan nakli, organ nakli, gebelik ve emzirme yoluyla bulaşma bildirilmiştir.Batı Nil virüsü Türkiye'de görülüyor mu?Evet. Batı Nil virüsü Türkiye'de de görüldü. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında yerel kaynaklı 90 Batı Nil virüsü vakası bildirildi ve bunlardan 7'si ölümle sonuçlandı.2025 yılında ise Türkiye'de 1 yerel vaka bildirildi. ECDC, Türkiye'nin geçmiş yıllarda da Batı Nil virüsü vakaları bildiren ülkeler arasında yer aldığını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya'da görüldüğünü bildiriyor.Batı Nil virüsü öldürür mü?Evet, ancak virüs bulaşan kişilerin büyük bölümünde ağır hastalık gelişmez. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 70-80'i herhangi bir belirti göstermiyor. Yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, baş ağrısı ve vücut ağrıları gibi belirtilerle seyreden Batı Nil ateşi gelişebiliyor.Yaklaşık 150 enfeksiyondan 1'inde virüs, beyin ve sinir sistemini etkileyen ağır hastalığa dönüşebiliyor. Bu durum beyin iltihabı (ensefalit), menenjit veya felç gibi ciddi tablolara yol açabiliyor ve hayatı tehdit edebiliyor. Özellikle ileri yaştaki kişiler ile bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ağır hastalık riski daha yüksek.Batı Nil virüsünün belirtileri nelerdir?Enfekte kişilerin önemli bir bölümünde hiçbir belirti görülmez. Belirti ortaya çıktığında ise en sık şu şikayetler görülür:Belirtiler genellikle enfeksiyondan 3 ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir.Batı Nil virüsünün tedavisi var mı?İnsanlarda Batı Nil virüsüne karşı lisanslı bir aşı veya virüsü doğrudan ortadan kaldıran özel bir antiviral ilaç bulunmuyor.Hastalığın tedavisi belirtilerin kontrol altına alınmasına ve destekleyici bakıma dayanıyor. Ağır vakalarda hastaneye yatış, damar yoluyla sıvı tedavisi ve solunum desteği gerekebiliyor.

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batı nil virüsü, yunanistan, dünya sağlık örgütü (dsö)