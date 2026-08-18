https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-arastirma-peynirlere-lezzet-veren-bakteriler-bagirsaklara-da-yarar-saglayabilir-1108076557.html
Yeni araştırma: Peynirlere lezzet veren bakteriler bağırsaklara da yarar sağlayabilir
Yeni araştırma: Peynirlere lezzet veren bakteriler bağırsaklara da yarar sağlayabilir
Sputnik Türkiye
Reading Üniversitesi araştırmacıları, üç geleneksel peynirde lezzet ve dokunun oluşmasına katkı sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeline sahip... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T13:12+0300
2026-08-18T13:12+0300
2026-08-18T13:13+0300
sağlik
peynir
bakteri
bağırsak
laktoz
probiyotik
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Reading Üniversitesi Gıda Mikrobiyal Bilimleri Birimi araştırmacıları, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde üretilen üç farklı peynirin olgunlaşma sürecini inceledi. ACS Food Science & Technology dergisinde yayımlanan çalışma, peynirlerin karakteristik lezzetini oluşturan bazı mikroorganizmaların bağırsak sağlığı açısından da potansiyel taşıyabileceğini ortaya koydu.Araştırmada Nettlebed Creamery tarafından üretilen yumuşak beyaz kabuklu, yarı yumuşak yıkanmış kabuklu ve yaklaşık dokuz ay saman içinde olgunlaştırılan yarı sert peynirler incelendi.Araştırmacılar peynirlerin olgunlaşmasının farklı aşamalarından örnekler alarak bakteri topluluklarındaki değişimi takip etti. Üç peynirde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı.Lezzeti oluşturan bakteriler dikkat çektiAraştırmada Streptococcus thermophilus bakterisinin yarı yumuşak ve daha sert peynirlerde olgunlaşma boyunca baskın kaldığı görüldü. Yoğurt üretiminde de kullanılan bu bakterinin yanı sıra peynir üretimi ve olgunlaşmasında rol oynayan Lactococcus lactis üç peynir çeşidinde de başlangıçtan olgunlaşmanın sonuna kadar tespit edildi.Yıkanmış kabuklu ve saman içinde olgunlaştırılmış peynirlerde ise "Propionibacterium freudenreichii" bulundu. Bu bakterinin ürettiği propiyonik asit; iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendiriliyor.Olgunlaşmayla bakteri çeşitliliği arttıAraştırmada peynir kabuğuyla ilgili de dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Yumuşak peynirin beyaz kabuğunu oluşturan Penicillium candidum küfünün, prebiyotik görevi görebilecek bir lif olan kitini ürettiği belirtildi. Prebiyotikler, bağırsaktaki yararlı bakterilerin beslenmesine yardımcı olabiliyor.Saman içinde olgunlaştırılan peynirde ise süreç ilerledikçe bakteri çeşitliliğinin önemli ölçüde arttığı görüldü. Tamamen olgunlaşan peynirde, olgunlaşmanın erken dönemine kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla bakteri türü tespit edildi.Araştırmacılar ayrıca olgunlaşma tamamlandığında üç peynirde de laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirledi. Fermantasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünü parçaladığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/kongoda-ebola-bilancosu-agirlasiyor-ulke-tarihinin-en-olumcul-salgini-1108054813.html
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peynir, bakteri, bağırsak, laktoz, probiyotik
peynir, bakteri, bağırsak, laktoz, probiyotik
Yeni araştırma: Peynirlere lezzet veren bakteriler bağırsaklara da yarar sağlayabilir
13:12 18.08.2026 (güncellendi: 13:13 18.08.2026)
Reading Üniversitesi araştırmacıları, üç geleneksel peynirde lezzet ve dokunun oluşmasına katkı sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeline sahip olduğunu belirledi. Araştırmada olgun peynirlerde laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü.
Reading Üniversitesi Gıda Mikrobiyal Bilimleri Birimi araştırmacıları, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde üretilen üç farklı peynirin olgunlaşma sürecini inceledi. ACS Food Science & Technology dergisinde yayımlanan çalışma, peynirlerin karakteristik lezzetini oluşturan bazı mikroorganizmaların bağırsak sağlığı açısından da potansiyel taşıyabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada Nettlebed Creamery tarafından üretilen yumuşak beyaz kabuklu, yarı yumuşak yıkanmış kabuklu ve yaklaşık dokuz ay saman içinde olgunlaştırılan yarı sert peynirler incelendi.
Araştırmacılar peynirlerin olgunlaşmasının farklı aşamalarından örnekler alarak bakteri topluluklarındaki değişimi takip etti. Üç peynirde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı.
Lezzeti oluşturan bakteriler dikkat çekti
Araştırmada Streptococcus thermophilus bakterisinin yarı yumuşak ve daha sert peynirlerde olgunlaşma boyunca baskın kaldığı görüldü. Yoğurt üretiminde de kullanılan bu bakterinin yanı sıra peynir üretimi ve olgunlaşmasında rol oynayan Lactococcus lactis üç peynir çeşidinde de başlangıçtan olgunlaşmanın sonuna kadar tespit edildi.
Yıkanmış kabuklu ve saman içinde olgunlaştırılmış peynirlerde ise "Propionibacterium freudenreichii" bulundu. Bu bakterinin ürettiği propiyonik asit; iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendiriliyor.
Çalışmanın başyazarı ve Reading Üniversitesi Gıda ve Beslenme Bilimleri Bölümü doktora araştırmacısı Sabrina Longley
, peynirin yapısındaki yağ ve proteinlerin bakterileri sindirim sistemi boyunca koruyabileceğini ve böylece peynirin probiyotiklerin bağırsağa taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini
belirtti.
Olgunlaşmayla bakteri çeşitliliği arttı
Araştırmada peynir kabuğuyla ilgili de dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Yumuşak peynirin beyaz kabuğunu oluşturan Penicillium candidum küfünün, prebiyotik görevi görebilecek bir lif olan kitini ürettiği belirtildi. Prebiyotikler, bağırsaktaki yararlı bakterilerin beslenmesine yardımcı olabiliyor.
Saman içinde olgunlaştırılan peynirde ise süreç ilerledikçe bakteri çeşitliliğinin önemli ölçüde arttığı görüldü. Tamamen olgunlaşan peynirde, olgunlaşmanın erken dönemine kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla bakteri türü tespit edildi.
Araştırmacılar ayrıca olgunlaşma tamamlandığında üç peynirde de laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirledi. Fermantasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünü parçaladığı görüldü.