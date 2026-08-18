https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-arastirma-peynirlere-lezzet-veren-bakteriler-bagirsaklara-da-yarar-saglayabilir-1108076557.html

Yeni araştırma: Peynirlere lezzet veren bakteriler bağırsaklara da yarar sağlayabilir

Yeni araştırma: Peynirlere lezzet veren bakteriler bağırsaklara da yarar sağlayabilir

Sputnik Türkiye

Reading Üniversitesi araştırmacıları, üç geleneksel peynirde lezzet ve dokunun oluşmasına katkı sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeline sahip... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T13:12+0300

2026-08-18T13:12+0300

2026-08-18T13:13+0300

sağlik

peynir

bakteri

bağırsak

laktoz

probiyotik

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Reading Üniversitesi Gıda Mikrobiyal Bilimleri Birimi araştırmacıları, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde üretilen üç farklı peynirin olgunlaşma sürecini inceledi. ACS Food Science & Technology dergisinde yayımlanan çalışma, peynirlerin karakteristik lezzetini oluşturan bazı mikroorganizmaların bağırsak sağlığı açısından da potansiyel taşıyabileceğini ortaya koydu.Araştırmada Nettlebed Creamery tarafından üretilen yumuşak beyaz kabuklu, yarı yumuşak yıkanmış kabuklu ve yaklaşık dokuz ay saman içinde olgunlaştırılan yarı sert peynirler incelendi.Araştırmacılar peynirlerin olgunlaşmasının farklı aşamalarından örnekler alarak bakteri topluluklarındaki değişimi takip etti. Üç peynirde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı.Lezzeti oluşturan bakteriler dikkat çektiAraştırmada Streptococcus thermophilus bakterisinin yarı yumuşak ve daha sert peynirlerde olgunlaşma boyunca baskın kaldığı görüldü. Yoğurt üretiminde de kullanılan bu bakterinin yanı sıra peynir üretimi ve olgunlaşmasında rol oynayan Lactococcus lactis üç peynir çeşidinde de başlangıçtan olgunlaşmanın sonuna kadar tespit edildi.Yıkanmış kabuklu ve saman içinde olgunlaştırılmış peynirlerde ise "Propionibacterium freudenreichii" bulundu. Bu bakterinin ürettiği propiyonik asit; iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendiriliyor.Olgunlaşmayla bakteri çeşitliliği arttıAraştırmada peynir kabuğuyla ilgili de dikkat çekici bir bulguya ulaşıldı. Yumuşak peynirin beyaz kabuğunu oluşturan Penicillium candidum küfünün, prebiyotik görevi görebilecek bir lif olan kitini ürettiği belirtildi. Prebiyotikler, bağırsaktaki yararlı bakterilerin beslenmesine yardımcı olabiliyor.Saman içinde olgunlaştırılan peynirde ise süreç ilerledikçe bakteri çeşitliliğinin önemli ölçüde arttığı görüldü. Tamamen olgunlaşan peynirde, olgunlaşmanın erken dönemine kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla bakteri türü tespit edildi.Araştırmacılar ayrıca olgunlaşma tamamlandığında üç peynirde de laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirledi. Fermantasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünü parçaladığı görüldü.

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peynir, bakteri, bağırsak, laktoz, probiyotik