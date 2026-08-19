https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yeni-parti-gaziantep-milletvekili-merice-bicakli-saldiri-gozalti-sayisi-5e-yukseldi-1108090089.html

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Gaziantep Valisi Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltı sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

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2026-08-19T02:25+0300

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.Çeber, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Şüpheli S.A.K’nin kaçtığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakan-gurlek-acikladi-melih-merice-yonelik-saldiriyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108086850.html

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