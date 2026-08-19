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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
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Gaziantep Valisi Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltı sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.Çeber, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Şüpheli S.A.K’nin kaçtığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakan-gurlek-acikladi-melih-merice-yonelik-saldiriyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108086850.html
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

02:25 19.08.2026 (güncellendi: 02:54 19.08.2026)
© AA / Adsız GünebakanYeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA / Adsız Günebakan
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Gaziantep Valisi Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltı sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.
Çeber, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'e bıçaklı saldırı olayının şüphelisi S.A.K, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç, araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D, şüphelinin yakını H.K ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.
Şüpheli S.A.K’nin kaçtığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.
akın gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
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Bakan Gürlek açıkladı: Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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