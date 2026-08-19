https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/patronuna-manen-yiprandim-yoruldum-diye-mail-atti-yargitay-istifa-saydi-1108092709.html

Patronuna 'Manen yıprandım, yoruldum' diye mail attı: Yargıtay istifa saydı

Patronuna 'Manen yıprandım, yoruldum' diye mail attı: Yargıtay istifa saydı

Sputnik Türkiye

Patronuna ''manen yıprandım, yoruldum'' diye mail atan çalışanın sözleri istifa sayıldı. Yargıtay, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddetti. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T09:39+0300

2026-08-19T09:39+0300

2026-08-19T09:39+0300

türki̇ye

yargıtay

yüksek mahkeme

türkiye

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Bir firmada yaklaşık üç yıl çalışan yönetici ile işveren arasındaki “sitem maili” uyuşmazlığı Yargıtay'a taşındı.İddiaya göre çalışan, şirket sahibine gönderdiği e-postada son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını ve priminin düşürüldüğünü belirterek “manen yıprandığını” ve “yorulduğunu” söyledi.İşveren ise söz konusu e-postayı çalışanın iş sözleşmesini sona erdirdiği şeklinde değerlendirdi ve çalışanla yollarını tazminat ödemeden ayırdı.Yerel mahkeme işçi haklı dediÇalışan, e-postayı istifa amacıyla göndermediğini, yalnızca yaşadığı manevi yıpranmayı ve çalışma koşullarına ilişkin şikâyetlerini işverene aktardığını belirterek dava açtı.Davaya bakan yerel mahkeme, çalışanın talebini haklı bularak kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi.İşveren ise kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.Yargıtay kararı bozduDosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin değerlendirmesine katılmadı.Yüksek Mahkeme, çalışanın e-postasındaki beyanlarını iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiğini gösteren ifadeler olarak değerlendirdi.Buna göre çalışanın feshi, kıdem tazminatı doğuracak “haklı nedenle fesih” kapsamında da kabul edilmedi. İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verildi.Karar, çalışanların işverene gönderdiği yazılı mesaj ve e-postalarda kullandıkları ifadelerin, iş sözleşmesinin sona erdirilmesine yönelik irade açıklaması olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/isciye-yapilan-fazla-odeme-icin-yargitaydan-emsal-karar-1108007455.html

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