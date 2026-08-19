https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ukraynada-suc-orgutune-yonelik-ozel-operasyon-baslatildi-zelenskiyin-adamlari-da-hedefte-1108092562.html

Ukrayna'da suç örgütüne yönelik özel operasyon başlatıldı: Zelenskiy'in adamları da hedefte

Ukrayna'da suç örgütüne yönelik özel operasyon başlatıldı: Zelenskiy'in adamları da hedefte

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), ülkede Rada milletvekilleri ve Zelenskiy'in ofisinden yetkililerin de içinde yer aldığı bir suç örgütüne... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T09:32+0300

2026-08-19T09:32+0300

2026-08-19T09:34+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

vladimir zelenskiy

yolsuzluk

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Ukrayna’da, üst düzey politikacıların da yer aldığı suç örgütüne karşı özel operasyon başlatıldı.SAP'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile SAP, halen görevde olan ve eski bir milletvekilinin yönetiminde faaliyet gösteren, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinden yetkililerin ve başka kişilerin de dahil olduğu bir suç yapılanmasını ortaya çıkarmaya yönelik ortak bir operasyon yürütüyor.Kurum, operasyona ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.

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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, yolsuzluk