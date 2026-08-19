https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ukraynada-suc-orgutune-yonelik-ozel-operasyon-baslatildi-zelenskiyin-adamlari-da-hedefte-1108092562.html
Ukrayna'da suç örgütüne yönelik özel operasyon başlatıldı: Zelenskiy'in adamları da hedefte
Ukrayna'da suç örgütüne yönelik özel operasyon başlatıldı: Zelenskiy'in adamları da hedefte
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), ülkede Rada milletvekilleri ve Zelenskiy'in ofisinden yetkililerin de içinde yer aldığı bir suç örgütüne... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T09:32+0300
2026-08-19T09:32+0300
2026-08-19T09:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
vladimir zelenskiy
yolsuzluk
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Ukrayna’da, üst düzey politikacıların da yer aldığı suç örgütüne karşı özel operasyon başlatıldı.SAP'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile SAP, halen görevde olan ve eski bir milletvekilinin yönetiminde faaliyet gösteren, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinden yetkililerin ve başka kişilerin de dahil olduğu bir suç yapılanmasını ortaya çıkarmaya yönelik ortak bir operasyon yürütüyor.Kurum, operasyona ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/donald-trumptan-kritik-iran-aciklamasi-diplomasi-masasi-kapandi-1108091472.html
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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, yolsuzluk
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), vladimir zelenskiy, yolsuzluk
Ukrayna'da suç örgütüne yönelik özel operasyon başlatıldı: Zelenskiy'in adamları da hedefte
09:32 19.08.2026 (güncellendi: 09:34 19.08.2026)
Ukrayna'nın Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), ülkede Rada milletvekilleri ve Zelenskiy'in ofisinden yetkililerin de içinde yer aldığı bir suç örgütüne yönelik özel operasyon başlatıldığını duyurdu.
Ukrayna’da, üst düzey politikacıların da yer aldığı suç örgütüne karşı özel operasyon başlatıldı.
SAP'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile SAP, halen görevde olan ve eski bir milletvekilinin yönetiminde faaliyet gösteren, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinden yetkililerin ve başka kişilerin de dahil olduğu bir suç yapılanmasını ortaya çıkarmaya yönelik ortak bir operasyon yürütüyor.
Kurum, operasyona ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.