https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/donald-trumptan-kritik-iran-aciklamasi-diplomasi-masasi-kapandi-1108091472.html

Donald Trump'tan kritik İran açıklaması: Diplomasi masası kapandı

Donald Trump'tan kritik İran açıklaması: Diplomasi masası kapandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık altı aydır süren savaşı bitirmeye yönelik İran ile hiçbir görüşme yapılmadığını ve takvimde planlanan bir temasın olmadığını... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T07:23+0300

2026-08-19T07:23+0300

2026-08-19T07:23+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

donald trump

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jared kushner

hürmüz boğazı

washington

haberler

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ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında yaklaşık altı aydır devam eden çatışmaları sonlandırmaya yönelik herhangi bir diplomatik müzakere yürütülmediğini duyurdu. Önümüzdeki döneme dair planlanmış bir temas takviminin de bulunmadığını belirten Trump, barış ihtimallerine dair beklentileri zayıflattı.Bu açıklamanın hemen öncesinde Trump’ın özel temsilcisi Jared Kushner, İran yönetiminin ABD açısından kabul edilebilir şartlarda bir uzlaşmaya yanaşmadığını ifade etmişti. Beyaz Saray'dan gelen peş peşe açıklamalar, Umman gibi arabulucuların devreye girdiği önceki dolaylı süreçlerin ardından tarafların diplomatik kanalları tamamen kapattığını ortaya koydu.Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: Ticari gemi vurulduDiplomatik çıkmaz derinleşirken bölgedeki sıcak çatışma riski yeniden tırmanışa geçti. İngiliz askeri makamları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari geminin kimliği belirlenemeyen bir mühimmatla hedef alındığı bildirildi. Makine dairesi hasar gören gemide bir kişi hayatını kaybetti.Küresel petrol sevkiyatının kalbi sayılan boğazda tansiyon düşmüyor:Altı aylık savaşta anlaşma i̇htimali neden uzaklaştı?Washington ve Tahran hattındaki temel uyuşmazlıklar; Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, enerji koridorunun güvenliği, ekonomik yaptırımlar ve deniz ablukası ekseninde düğümlenmiş durumda. Tarafların temel güvenlik şartlarında taviz vermemesi, kısa vadede yeni bir ateşkes ya da müzakere masasının kurulmasını imkansız kılıyor.Gözler şimdi Washington'ın sert çıkışının ardından Tahran yönetiminden gelecek resmi yanıta ve enerji koridorundaki askeri hareketliliğe çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/altin-fiyatlari-yeniden-yukseliste-gozler-fed-tutanaklarinda-1108091301.html

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