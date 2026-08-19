https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/turkiyeden-israile-tepki-suriyenin-istikrarsizlastirilmasina-izin-vermeyecegiz-1108090235.html
Türkiye’den İsrail’e tepki: 'Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz'
Türkiye’den İsrail’e tepki: 'Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığının Türkiye’ye yönelik suçlamalarının, İsrail’in Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik hava saldırılarını... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T03:27+0300
2026-08-19T03:27+0300
2026-08-19T03:27+0300
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ortadoğu
suriye
i̇srail
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığının Türkiye’ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail tarafından ortaya atılan iddiaların Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmaya yönelik olduğu belirtildi.Açıklamada, İsrail Başbakanlığının suçlamalarının, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun İsrail’deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme amacından kaynaklandığı ifade edildi.'Barışın kalıcı hale gelmesinin yolu uluslararası hukuktan geçiyor'Türkiye’nin, uluslararası toplumun büyük bölümü gibi bölgede kalıcı barışın tesis edilmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada, bunun gerçekleşmesinin Netanyahu yönetiminin saldırgan ve dayatmacı politikaları terk ederek uluslararası hukuka uymasına bağlı olduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca Türkiye’nin, Suriye’de huzur, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla Suriye Hükümeti ile meşru zeminde işbirliğini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.İletişim Başkanlığı, Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/bae-iran-ile-tum-ticari-ve-mali-islemleri-askiya-aldi-1108089667.html
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ortadoğu, suriye, i̇srail, i̇letişim başkanlığı
ortadoğu, suriye, i̇srail, i̇letişim başkanlığı
Türkiye’den İsrail’e tepki: 'Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz'
İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığının Türkiye’ye yönelik suçlamalarının, İsrail’in Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik hava saldırılarını meşrulaştırma amacı taşıdığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığının Türkiye’ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail tarafından ortaya atılan iddiaların Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmaya yönelik olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail Başbakanlığının suçlamalarının, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun İsrail’deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme amacından kaynaklandığı ifade edildi.
'Barışın kalıcı hale gelmesinin yolu uluslararası hukuktan geçiyor'
Türkiye’nin, uluslararası toplumun büyük bölümü gibi bölgede kalıcı barışın tesis edilmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada, bunun gerçekleşmesinin Netanyahu yönetiminin saldırgan ve dayatmacı politikaları terk ederek uluslararası hukuka uymasına bağlı olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye’nin, Suriye’de huzur, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla Suriye Hükümeti ile meşru zeminde işbirliğini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.
İletişim Başkanlığı, Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.