https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/bae-iran-ile-tum-ticari-ve-mali-islemleri-askiya-aldi-1108089667.html

BAE, İran ile tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı

BAE, İran ile tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri, İran ile yürüttüğü tüm ticari ve finansal işlemleri durdurduğunu açıkladı. Ayrıca İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T00:57+0300

2026-08-19T00:57+0300

2026-08-19T00:57+0300

dünya

abd

birleşik arap emirlikleri (bae)

i̇ran

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla İran ile tüm ticari ve finansal işlemlerin askıya alındığını duyurdu.BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, İran’la ekonomik ilişkilerin durdurulduğu belirtilerek, “İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve finansal işlemler durduruldu.” ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı.BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Direktörü Afra Al Hameli, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin durumuyla ilgili tüm iddiaları reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/abdden-ucm-baskani-akane-ve-ust-duzey-yetkili-seyeye-yaptirim-1108089351.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

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