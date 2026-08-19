https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/bae-iran-ile-tum-ticari-ve-mali-islemleri-askiya-aldi-1108089667.html
BAE, İran ile tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı
BAE, İran ile tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri, İran ile yürüttüğü tüm ticari ve finansal işlemleri durdurduğunu açıkladı. Ayrıca İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T00:57+0300
2026-08-19T00:57+0300
2026-08-19T00:57+0300
dünya
abd
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_d11450d7e2276611d580228a0bc5136e.png
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla İran ile tüm ticari ve finansal işlemlerin askıya alındığını duyurdu.BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, İran’la ekonomik ilişkilerin durdurulduğu belirtilerek, “İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve finansal işlemler durduruldu.” ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı.BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Direktörü Afra Al Hameli, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin durumuyla ilgili tüm iddiaları reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/abdden-ucm-baskani-akane-ve-ust-duzey-yetkili-seyeye-yaptirim-1108089351.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_68:0:696:471_1920x0_80_0_0_09016e0650c97475b0da62e6bbd91293.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran
abd, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran
BAE, İran ile tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı
Birleşik Arap Emirlikleri, İran ile yürüttüğü tüm ticari ve finansal işlemleri durdurduğunu açıkladı. Ayrıca İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla İran ile tüm ticari ve finansal işlemlerin askıya alındığını duyurdu.
BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, İran’la ekonomik ilişkilerin durdurulduğu belirtilerek, “İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve finansal işlemler durduruldu.” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı.
BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Direktörü Afra Al Hameli, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin durumuyla ilgili tüm iddiaları reddetti.