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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/bae-iran-ile-tum-ticari-ve-mali-islemleri-askiya-aldi-1108089667.html
BAE, İran ile tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı
BAE, İran ile tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri, İran ile yürüttüğü tüm ticari ve finansal işlemleri durdurduğunu açıkladı. Ayrıca İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T00:57+0300
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla İran ile tüm ticari ve finansal işlemlerin askıya alındığını duyurdu.BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, İran’la ekonomik ilişkilerin durdurulduğu belirtilerek, “İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve finansal işlemler durduruldu.” ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı.BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Direktörü Afra Al Hameli, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin durumuyla ilgili tüm iddiaları reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/abdden-ucm-baskani-akane-ve-ust-duzey-yetkili-seyeye-yaptirim-1108089351.html
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abd, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran
abd, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇ran

BAE, İran ile tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı

00:57 19.08.2026
© Sputnik / Кирилл ЗыковBAE'nin başkenti Abu Dabi
BAE'nin başkenti Abu Dabi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Birleşik Arap Emirlikleri, İran ile yürüttüğü tüm ticari ve finansal işlemleri durdurduğunu açıkladı. Ayrıca İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla İran ile tüm ticari ve finansal işlemlerin askıya alındığını duyurdu.
BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada, İran’la ekonomik ilişkilerin durdurulduğu belirtilerek, “İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve finansal işlemler durduruldu.” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İran ile ekonomik işbirliği iddialarını yalanladı.
BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Dairesi Direktörü Afra Al Hameli, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin durumuyla ilgili tüm iddiaları reddetti.
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