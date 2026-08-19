https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/trump-sonbaharda-kim-jong-un-ile-gorusmeyi-planliyor-1108097076.html

‘Trump, sonbaharda Kim Jong-un ile görüşmeyi planlıyor’

‘Trump, sonbaharda Kim Jong-un ile görüşmeyi planlıyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile sonbaharda bir araya gelmek istediği ve kurmaylarına bu yönde bir görüşme organize edilmesi... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T12:24+0300

2026-08-19T12:24+0300

2026-08-19T12:24+0300

dünya

abd

kuzey kore

donald trump

kim jong-un

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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ABD basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi hedefliyor.Haberde, Trump'ın Kasım ayında Shenzhen’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi vesilesiyle Asya'ya gitmesinin planlandığı ifade edildi. Zirve kapsamındaki bu seyahat sırasında Kim Jong-un ile bir görüşme yapılması ihtimalinin danışmanlarla değerlendirildiği aktarılırken, zirveye ilişkin resmi planlama sürecinin henüz başlatılmadığı vurgulandı.Hedef: Nükleer diyalogu yeniden başlatmakTrump'ın bu temasla birlikte dondurulan diyalog sürecini canlandırmayı ve Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçmeye ikna etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ancak basına konuşan uzmanlar ve bazı ABD’li yetkililer, olası bir zirveden büyük bir diplomatik atılım beklemediklerini dile getirdi. Beyaz Saray'dan bir kaynak görüşmenin “en uygun zamanda” gerçekleşeceğini ifade etti.Geçmiş teklifler ve liderler arasındaki temasGazetenin aktardığı bilgilere göre Trump, 2025 yılındaki Asya turu sırasında da Kuzey Kore lideriyle bir araya gelmek istemişti. Pyongyang yönetiminin bu teklife olumsuz bakmadığı fakat kısıtlı zaman nedeniyle organizasyonel detayların çözülemediği kaydedildi.Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kim Jong-un’un müzakere çağrısına yanıt verdiğini ve aralarında iyi bir anlayış birliği oluştuğunu belirtmişti. Donald Trump, ilk başkanlık dönemi boyunca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 2018 yazında, 2019 kışında ve yine 2019 yazında olmak üzere toplam üç kez bir araya gelmişti.

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abd, kuzey kore, donald trump, kim jong-un, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)