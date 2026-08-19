https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/trump-kanada-urunlerine-yonelik-yuzde-50lik-ek-gumruk-vergisini-erteledi-1108092829.html

Trump, Kanada ürünlerine yönelik yüzde 50'lik ek gümrük vergisini erteledi

Trump, Kanada ürünlerine yönelik yüzde 50'lik ek gümrük vergisini erteledi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere uygulanması planlanan yüzde 50'lik ek gümrük vergisini 21 Ağustos'a kadar erteledi. Trump... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T09:37+0300

2026-08-19T09:37+0300

2026-08-19T09:37+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen geniş bir ürün grubuna yönelik yüzde 50'lik gümrük vergisinin yürürlüğe girişini 3 gün erteledi.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 20 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri "üç günlük süre için durdurduğunu" belirterek, ABD ve Kanada'nın belgelerin tamamlanmasına bağlı olarak anlaşmaya vardığını ifade etti.Trump ayrıca, daha önce iptal edilen Keystone XL petrol boru hattı projesinin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi ancak konuya ilişkin ayrıntı vermedi.Kanada'dan açıklamaKanada Başbakanı Mark Carney de tarifelerin 21 Ağustos gün sonuna kadar ertelendiğini doğruladı. Carney, ABD yönetimiyle yürütülen görüşmelerde "önemli ilerleme" sağlandığını ancak tamamlanması gereken önemli çalışmalar bulunduğunu belirtti.Trump ile Carney, Kanada ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla pazartesi ve salı günleri görüşmeler gerçekleştirmişti. Carney, müzakereleri "çok hassas ve yoğun" olarak nitelendirmişti.Hangi ürünler vergiden etkilenecekti?Yüzde 50'lik tarifenin süt ürünleri, alkollü içecekler ve mobilyanın yanı sıra sanayi ekipmanları, plastik, giyim ve çeşitli imalat ürünlerini kapsaması planlanıyordu.Söz konusu ürünlerin geçen yıl Kanada'dan ABD'ye yapılan toplam ithalatın yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğu belirtildi. Bu da yaklaşık 20 milyar dolarlık ithalatın tarifelerden etkilenebileceği anlamına geliyordu.Önerilen tarifelerde, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) uygun ürünler için de istisna bulunmuyordu. Bu nedenle anlaşma kapsamında normalde tercihli ticaret koşullarından yararlanan Kanada ürünleri de vergilerden etkilenebilecekti.Trump'ın hedefinde Kanada'nın ticaret politikası varTrump, Kanada'nın ABD'nin süt ürünleri, otomobil ve alkollü içecek ihracatını zorlaştırdığını savunarak ülkeye yönelik tarifeleri gündeme getirmişti.Kanada, Çin'in ardından Trump'ın önceki gümrük vergilerine karşı misilleme uygulayan ülkelerden biri olmuştu. Ancak Carney daha sonra bu önlemlerin büyük bölümünü geri çekmişti.ABD Ticaret Odası da salı günü yaptığı açıklamada daha yüksek tarifelerin iki ülke ekonomisine zarar vereceği, ABD'deki tüketicilerin maliyetlerini artıracağı ve tedarik zincirlerinde yeni aksamalara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

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