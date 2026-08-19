https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/suriyede-dogalgaz-isletme-tesisinde-patlama-bulgular-sabotaja-isaret-ediyor-1108090376.html
Suriye'de doğalgaz işletme tesisinde patlama: 'Bulgular sabotaja işaret ediyor'
Suriye'de doğalgaz işletme tesisinde patlama: 'Bulgular sabotaja işaret ediyor'
Sputnik Türkiye
Suriye’nin kuzeydoğusundaki El-Hasakah bölgesinde bulunan El-Jabsa doğal gaz işleme tesisinden çıkan boru hattında patlama yaşandı. Suriye Petrol Şirketi, ilk... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T04:02+0300
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suriye
doğalgaz
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Suriye Petrol Şirketi, El-Hasakah Valiliği’ndeki El-Jabsa doğal gaz işleme tesisinden çıkan gaz ihracat hattında patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın ardından boru hattındaki gaz akışı durdurulduğu bildirildi.'Kasıtlı sabotaj'Patlamanın hemen ardından ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, ön soruşturma bulgularının patlamanın kasıtlı bir sabotaj eylemi sonucu gerçekleştiğine işaret ettiği bildirildi.Suriye Petrol Şirketi, ilgili makamlarla koordinasyon halinde sabotajın nasıl gerçekleştirildiğini ve olaya kimlerin karıştığını belirlemeye yönelik soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.Şirket ayrıca, yeni saldırıların önüne geçmek amacıyla petrol ve doğal gaz tesisleri ile boru hatlarının güvenliğini artıracak ek tedbirlerin devreye alındığını duyurdu.Olayda herhangi bir çalışanın yaralanmadığı belirtilirken, onarım ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/turkiyeden-israile-tepki-suriyenin-istikrarsizlastirilmasina-izin-vermeyecegiz-1108090235.html
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ortadoğu, suriye, doğalgaz, sabotaj
ortadoğu, suriye, doğalgaz, sabotaj
Suriye'de doğalgaz işletme tesisinde patlama: 'Bulgular sabotaja işaret ediyor'
Suriye’nin kuzeydoğusundaki El-Hasakah bölgesinde bulunan El-Jabsa doğal gaz işleme tesisinden çıkan boru hattında patlama yaşandı. Suriye Petrol Şirketi, ilk incelemelerin olayın kasıtlı bir sabotaj olduğunu gösterdiğini açıkladı.
Suriye Petrol Şirketi, El-Hasakah Valiliği’ndeki El-Jabsa doğal gaz işleme tesisinden çıkan gaz ihracat hattında patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın ardından boru hattındaki gaz akışı durdurulduğu bildirildi.
Patlamanın hemen ardından ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, ön soruşturma bulgularının patlamanın kasıtlı bir sabotaj eylemi sonucu gerçekleştiğine işaret ettiği bildirildi.
Suriye Petrol Şirketi, ilgili makamlarla koordinasyon halinde sabotajın nasıl gerçekleştirildiğini ve olaya kimlerin karıştığını belirlemeye yönelik soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Şirket ayrıca, yeni saldırıların önüne geçmek amacıyla petrol ve doğal gaz tesisleri ile boru hatlarının güvenliğini artıracak ek tedbirlerin devreye alındığını duyurdu.
Olayda herhangi bir çalışanın yaralanmadığı belirtilirken, onarım ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.