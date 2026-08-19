https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/suriyede-dogalgaz-isletme-tesisinde-patlama-bulgular-sabotaja-isaret-ediyor-1108090376.html

Suriye'de doğalgaz işletme tesisinde patlama: 'Bulgular sabotaja işaret ediyor'

Suriye'de doğalgaz işletme tesisinde patlama: 'Bulgular sabotaja işaret ediyor'

Sputnik Türkiye

Suriye’nin kuzeydoğusundaki El-Hasakah bölgesinde bulunan El-Jabsa doğal gaz işleme tesisinden çıkan boru hattında patlama yaşandı. Suriye Petrol Şirketi, ilk... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T04:02+0300

2026-08-19T04:02+0300

2026-08-19T04:02+0300

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sabotaj

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Suriye Petrol Şirketi, El-Hasakah Valiliği’ndeki El-Jabsa doğal gaz işleme tesisinden çıkan gaz ihracat hattında patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın ardından boru hattındaki gaz akışı durdurulduğu bildirildi.'Kasıtlı sabotaj'Patlamanın hemen ardından ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, ön soruşturma bulgularının patlamanın kasıtlı bir sabotaj eylemi sonucu gerçekleştiğine işaret ettiği bildirildi.Suriye Petrol Şirketi, ilgili makamlarla koordinasyon halinde sabotajın nasıl gerçekleştirildiğini ve olaya kimlerin karıştığını belirlemeye yönelik soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.Şirket ayrıca, yeni saldırıların önüne geçmek amacıyla petrol ve doğal gaz tesisleri ile boru hatlarının güvenliğini artıracak ek tedbirlerin devreye alındığını duyurdu.Olayda herhangi bir çalışanın yaralanmadığı belirtilirken, onarım ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

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ortadoğu, suriye, doğalgaz, sabotaj