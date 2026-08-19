https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/suriye-cumhurbaskani-sara-bakan-bayraktarla-gorustu-1108105636.html

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bakan Bayraktar'la görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bakan Bayraktar'la görüştü

Sputnik Türkiye

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la beraberindeki heyeti Şam'da kabul etti. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T19:42+0300

2026-08-19T19:42+0300

2026-08-19T19:42+0300

türki̇ye

alparslan bayraktar

şam

suriye

suriye devlet başkanlığı

suriye hükümeti

suriye geçici hükümeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108105479_2:0:1598:898_1920x0_80_0_0_813680e03ba3355c6d5b3b0c28faa299.jpg

Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir araya geldi.Toplantıda Türkiye ve Suriye arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Enerji sektörünün büyütülmesi ve istikrarın desteklenmesi için atılabilecek adımlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.Öte yandan iki ülke arasında aynı gün madencilik sektöründe stratejik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/barrack-abd-israil-turkiye-ve-suriye-arasinda-catismayi-onleme-mekanizmasi-kurmak-icin-calisiyor-1108089525.html

türki̇ye

şam

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, şam, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti