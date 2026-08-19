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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bakan Bayraktar'la görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bakan Bayraktar'la görüştü
Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la beraberindeki heyeti Şam'da kabul etti. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir araya geldi.Toplantıda Türkiye ve Suriye arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Enerji sektörünün büyütülmesi ve istikrarın desteklenmesi için atılabilecek adımlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.Öte yandan iki ülke arasında aynı gün madencilik sektöründe stratejik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/barrack-abd-israil-turkiye-ve-suriye-arasinda-catismayi-onleme-mekanizmasi-kurmak-icin-calisiyor-1108089525.html
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alparslan bayraktar, şam, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti
alparslan bayraktar, şam, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bakan Bayraktar'la görüştü

19:42 19.08.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la beraberindeki heyeti Şam'da kabul etti.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir araya geldi.
Toplantıda Türkiye ve Suriye arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Enerji sektörünün büyütülmesi ve istikrarın desteklenmesi için atılabilecek adımlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.
Öte yandan iki ülke arasında aynı gün madencilik sektöründe stratejik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalanmıştı.
Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
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