https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/suriye-cumhurbaskani-sara-bakan-bayraktarla-gorustu-1108105636.html
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bakan Bayraktar'la görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bakan Bayraktar'la görüştü
Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la beraberindeki heyeti Şam'da kabul etti. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T19:42+0300
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir araya geldi.Toplantıda Türkiye ve Suriye arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Enerji sektörünün büyütülmesi ve istikrarın desteklenmesi için atılabilecek adımlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.Öte yandan iki ülke arasında aynı gün madencilik sektöründe stratejik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/barrack-abd-israil-turkiye-ve-suriye-arasinda-catismayi-onleme-mekanizmasi-kurmak-icin-calisiyor-1108089525.html
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şam
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alparslan bayraktar, şam, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti
alparslan bayraktar, şam, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bakan Bayraktar'la görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la beraberindeki heyeti Şam'da kabul etti.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir araya geldi.
Toplantıda Türkiye ve Suriye arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi. Enerji sektörünün büyütülmesi ve istikrarın desteklenmesi için atılabilecek adımlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.
Öte yandan iki ülke arasında aynı gün madencilik sektöründe stratejik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 'Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı' imzalanmıştı.