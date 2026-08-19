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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/sivasta-keneden-bir-olum-daha-bu-yil-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-13e-yukseldi-1108093076.html
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Sivas'ta bir kişi daha kene tutunması sebebiyle hayatını kaybetti.Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene tutundu.Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/sivasta-kene-can-aldi-6-cocuk-babasi-hayatini-kaybetti-1108039460.html
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sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene
sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene

Sivas'ta keneden bir ölüm daha: Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi

10:07 19.08.2026
© Fotoğraf / PixabayGenetiği değiştirilmiş fareler Lyme hastalığına çözüm olabilir
Genetiği değiştirilmiş fareler Lyme hastalığına çözüm olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Fotoğraf / Pixabay
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta bir kişi daha kene tutunması sebebiyle hayatını kaybetti.
Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene tutundu.
Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
TÜRKİYE
Sivas'ta kene can aldı: 6 çocuk babası hayatını kaybetti
16 Ağustos, 15:01
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