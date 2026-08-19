https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/sivasta-keneden-bir-olum-daha-bu-yil-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-13e-yukseldi-1108093076.html
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T10:07+0300
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2026-08-19T10:07+0300
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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kene
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Sivas'ta bir kişi daha kene tutunması sebebiyle hayatını kaybetti.Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene tutundu.Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/sivasta-kene-can-aldi-6-cocuk-babasi-hayatini-kaybetti-1108039460.html
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sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene
sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta bir kişi daha kene tutunması sebebiyle hayatını kaybetti.
Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene tutundu.
Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.