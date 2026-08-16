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Sivas'ta kene can aldı: 6 çocuk babası hayatını kaybetti
Sivas'ta kene can aldı: 6 çocuk babası hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sivas'ta kene tutunmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 6 çocuk babası Bekir Selvi, yaşamını yitirdi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kızılca köyünde yaşayan emekli ve nakliyat işleriyle uğraşan, 63 yaşındaki Bekir Selvi'ye kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk babası Selvi, yakınları tarafından Sivas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selvi, KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Selvi'nin cenazesi, yakınları tarafından hastaneden teslim alındı. Selvi'nin Kızılca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de Haziran 2020'de kene ısırması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Selvi'nin ölümüyle birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA ve kene vakaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kene-can-aldi-emekli-polis-hayatini-kaybetti-1107992450.html
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sivas, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bulaşıcı, bulaşıcı hastalık, ölü sayısı
sivas, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), bulaşıcı, bulaşıcı hastalık, ölü sayısı

Sivas'ta kene can aldı: 6 çocuk babası hayatını kaybetti

15:01 16.08.2026 (güncellendi: 15:40 16.08.2026)
© AA / Halife YalçınkayaSivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Halife Yalçınkaya
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Sivas'ta kene tutunmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 6 çocuk babası Bekir Selvi, yaşamını yitirdi.
Kızılca köyünde yaşayan emekli ve nakliyat işleriyle uğraşan, 63 yaşındaki Bekir Selvi'ye kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan 6 çocuk babası Selvi, yakınları tarafından Sivas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selvi, KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Selvi'nin cenazesi, yakınları tarafından hastaneden teslim alındı. Selvi'nin Kızılca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de Haziran 2020'de kene ısırması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Selvi'nin ölümüyle birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA ve kene vakaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
TÜRKİYE
Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti
13 Ağustos, 21:50
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