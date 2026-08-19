https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-206-asker-ulkelerine-dondu-1108097658.html
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 206 asker ülkelerine döndü
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 206 asker ülkelerine döndü
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda toplam 206 asker ülkelerine döndü. Rusya Savunma Bakanlığı, takasın Birleşik Arap... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T12:31+0300
2026-08-19T12:31+0300
2026-08-19T12:31+0300
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yana lantratova
rusya
ukrayna
birleşik arap emirlikleri (bae)
rusya savunma bakanlığı
esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 103 Rus askerinin geri alındığı bildirildi. Karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 103 esirin teslim edildiği belirtildi.Belarus'ta bulunan Rus askerleriyle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın ilgilendiği bildirildi.Rus askerlerinin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi. Bakanlık, esirlerin dönüşü sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ukraynada-suc-orgutune-yonelik-ozel-operasyon-baslatildi-zelenskiyin-adamlari-da-hedefte-1108092562.html
rusya
ukrayna
birleşik arap emirlikleri (bae)
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yana lantratova, rusya, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya savunma bakanlığı, esir takası
yana lantratova, rusya, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya savunma bakanlığı, esir takası
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 206 asker ülkelerine döndü
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda toplam 206 asker ülkelerine döndü. Rusya Savunma Bakanlığı, takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla yapıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 103 Rus askerinin geri alındığı bildirildi. Karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 103 esirin teslim edildiği belirtildi.
Belarus'ta bulunan Rus askerleriyle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın ilgilendiği bildirildi.
Rus askerlerinin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi.
Bakanlık, esirlerin dönüşü sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü vurguladı.