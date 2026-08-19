Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-206-asker-ulkelerine-dondu-1108097658.html
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 206 asker ülkelerine döndü
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 206 asker ülkelerine döndü
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda toplam 206 asker ülkelerine döndü. Rusya Savunma Bakanlığı, takasın Birleşik Arap... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T12:31+0300
2026-08-19T12:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
yana lantratova
rusya
ukrayna
birleşik arap emirlikleri (bae)
rusya savunma bakanlığı
esir takası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096886337_0:26:747:446_1920x0_80_0_0_5f281f7aa445dbcf8e523c262dd21355.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 103 Rus askerinin geri alındığı bildirildi. Karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 103 esirin teslim edildiği belirtildi.Belarus'ta bulunan Rus askerleriyle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın ilgilendiği bildirildi.Rus askerlerinin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi. Bakanlık, esirlerin dönüşü sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ukraynada-suc-orgutune-yonelik-ozel-operasyon-baslatildi-zelenskiyin-adamlari-da-hedefte-1108092562.html
rusya
ukrayna
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096886337_60:0:688:471_1920x0_80_0_0_2091c984bfd5a7e3fe65b46b30e5c6c9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yana lantratova, rusya, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya savunma bakanlığı, esir takası
yana lantratova, rusya, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya savunma bakanlığı, esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 206 asker ülkelerine döndü

12:31 19.08.2026
© Sputnik / Министерство обороны РФRusya-Ukrayna esir takası
Rusya-Ukrayna esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Министерство обороны РФ
Abone ol
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda toplam 206 asker ülkelerine döndü. Rusya Savunma Bakanlığı, takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla yapıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 103 Rus askerinin geri alındığı bildirildi. Karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 103 esirin teslim edildiği belirtildi.

Belarus'ta bulunan Rus askerleriyle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın ilgilendiği bildirildi.

Rus askerlerinin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi.

Bakanlık, esirlerin dönüşü sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü vurguladı.
A view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'da suç örgütüne yönelik özel operasyon başlatıldı: Zelenskiy'in adamları da hedefte
09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала