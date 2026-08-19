https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-206-asker-ulkelerine-dondu-1108097658.html

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 206 asker ülkelerine döndü

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 206 asker ülkelerine döndü

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda toplam 206 asker ülkelerine döndü. Rusya Savunma Bakanlığı, takasın Birleşik Arap... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T12:31+0300

2026-08-19T12:31+0300

2026-08-19T12:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

yana lantratova

rusya

ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya savunma bakanlığı

esir takası

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 103 Rus askerinin geri alındığı bildirildi. Karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 103 esirin teslim edildiği belirtildi.Belarus'ta bulunan Rus askerleriyle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın ilgilendiği bildirildi.Rus askerlerinin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi. Bakanlık, esirlerin dönüşü sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü vurguladı.

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rusya

ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

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yana lantratova, rusya, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya savunma bakanlığı, esir takası