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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/rus-ordusu-cernomorsk-limaninda-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-kargo-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-1108104450.html
Rus ordusu, Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kargo taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Rus ordusu, Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kargo taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T18:38+0300
2026-08-19T18:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
çernomorsk
kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı vurulan hedeflerin listesine göre:▪️ Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi,▪️ Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri malzeme depoları vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusyanin-ukrayna-ve-donbasstaki-ozel-askeri-harekati-1107735508.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, çernomorsk, kuru yük gemisi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, çernomorsk, kuru yük gemisi

Rus ordusu, Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kargo taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

18:38 19.08.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus İHA birlikleri operasyon bölgesinde
Rus İHA birlikleri operasyon bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam etti.
Bakanlığın paylaştığı vurulan hedeflerin listesine göre:
▪️ Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi,

▪️ Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri malzeme depoları vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
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