https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/rus-ordusu-cernomorsk-limaninda-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-kargo-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisini-1108104450.html

Rus ordusu, Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kargo taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Rus ordusu, Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için kargo taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T18:38+0300

2026-08-19T18:38+0300

2026-08-19T18:38+0300

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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kuru yük gemisi

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam etti.Bakanlığın paylaştığı vurulan hedeflerin listesine göre:▪️ Çernomorsk limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi,▪️ Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri malzeme depoları vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri hedef alıyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusyanin-ukrayna-ve-donbasstaki-ozel-askeri-harekati-1107735508.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, çernomorsk, kuru yük gemisi