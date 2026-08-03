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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusyanin-ukrayna-ve-donbasstaki-ozel-askeri-harekati-1107735508.html
Rus ordusu Harkov’da iki stratejik yerleşim yerini kontrol altına aldı
Rus ordusu Harkov’da iki stratejik yerleşim yerini kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesindeki kilit lojistik merkezlerinden olan Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim yerlerinin kontrolünün sağlandığını... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T14:08+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
harkov
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan günlük bilgilendirme toplantısında, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov yönündeki ilerleyişine ilişkin kritik ayrıntılar paylaşıldı.Açıklamada, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin kararlı ve aktif harekatları sonucunda Harkov bölgesinde yer alan Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim yerlerinin tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Söz konusu yerleşimlerin, Ukrayna güçlerinin bu hattaki en önemli lojistik merkezleri arasında yer aldığı vurgulandı.Bakanlık verilerine göre, son 24 saatte yaşanan çatışmalarda Ukrayna silahlı oluşumları 1295'e kadar personel ve 11 zırhlı savaş aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, saldırı İHA'ları, füze birlikleri ve topçu grupları; Ukrayna ordusunun faydalandığı ulaştırma, enerji altyapısı ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Ayrıca İHA üretim ve depolama tesisleri ile 151 farklı bölgede konuşlu Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Rus hava savunma güçleri gün boyunca düşmana ait 7 adet güdümlü uçak bombasını, ABD yapımı 5 adet HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatını ve 651 uçak tipi İHA vurarak etkisiz hale getirdi.Ayrıca Rus Karadeniz Filosu’na bağlı güçler, Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait bir insansız deniz aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-ukraynaya-hazar-denizi-tepkisi-saldirinin-kasitli-olduguna-dair-kanitlarimiz-var-1107734560.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu Harkov’da iki stratejik yerleşim yerini kontrol altına aldı

14:08 03.08.2026
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesindeki kilit lojistik merkezlerinden olan Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim yerlerinin kontrolünün sağlandığını duyurdu. Militanların son bir günde 1200'den fazla kayıp verdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan günlük bilgilendirme toplantısında, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov yönündeki ilerleyişine ilişkin kritik ayrıntılar paylaşıldı.
Açıklamada, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin kararlı ve aktif harekatları sonucunda Harkov bölgesinde yer alan Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim yerlerinin tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Söz konusu yerleşimlerin, Ukrayna güçlerinin bu hattaki en önemli lojistik merkezleri arasında yer aldığı vurgulandı.
Bakanlık verilerine göre, son 24 saatte yaşanan çatışmalarda Ukrayna silahlı oluşumları 1295'e kadar personel ve 11 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, saldırı İHA'ları, füze birlikleri ve topçu grupları; Ukrayna ordusunun faydalandığı ulaştırma, enerji altyapısı ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Ayrıca İHA üretim ve depolama tesisleri ile 151 farklı bölgede konuşlu Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Rus hava savunma güçleri gün boyunca düşmana ait 7 adet güdümlü uçak bombasını, ABD yapımı 5 adet HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatını ve 651 uçak tipi İHA vurarak etkisiz hale getirdi.
Ayrıca Rus Karadeniz Filosu’na bağlı güçler, Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait bir insansız deniz aracını imha etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
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