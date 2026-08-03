https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rusyanin-ukrayna-ve-donbasstaki-ozel-askeri-harekati-1107735508.html

Rus ordusu Harkov’da iki stratejik yerleşim yerini kontrol altına aldı

Rus ordusu Harkov’da iki stratejik yerleşim yerini kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesindeki kilit lojistik merkezlerinden olan Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim yerlerinin kontrolünün sağlandığını... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T14:08+0300

2026-08-03T14:08+0300

2026-08-03T13:10+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan günlük bilgilendirme toplantısında, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov yönündeki ilerleyişine ilişkin kritik ayrıntılar paylaşıldı.Açıklamada, ‘Kuzey’ Askeri Grubu birliklerinin kararlı ve aktif harekatları sonucunda Harkov bölgesinde yer alan Belıy Kolodez ve Ustinovka yerleşim yerlerinin tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Söz konusu yerleşimlerin, Ukrayna güçlerinin bu hattaki en önemli lojistik merkezleri arasında yer aldığı vurgulandı.Bakanlık verilerine göre, son 24 saatte yaşanan çatışmalarda Ukrayna silahlı oluşumları 1295'e kadar personel ve 11 zırhlı savaş aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, saldırı İHA'ları, füze birlikleri ve topçu grupları; Ukrayna ordusunun faydalandığı ulaştırma, enerji altyapısı ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Ayrıca İHA üretim ve depolama tesisleri ile 151 farklı bölgede konuşlu Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Rus hava savunma güçleri gün boyunca düşmana ait 7 adet güdümlü uçak bombasını, ABD yapımı 5 adet HIMARS çok namlulu roketatar mühimmatını ve 651 uçak tipi İHA vurarak etkisiz hale getirdi.Ayrıca Rus Karadeniz Filosu’na bağlı güçler, Karadeniz sularında Ukrayna ordusuna ait bir insansız deniz aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-ukraynaya-hazar-denizi-tepkisi-saldirinin-kasitli-olduguna-dair-kanitlarimiz-var-1107734560.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)