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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kuzey-akim-sabotajlari-hirvatistanda-bir-supheli-daha-yakalandi-1108099161.html
Kuzey Akım sabotajları: Hırvatistan'da bir şüpheli daha yakalandı
Kuzey Akım sabotajları: Hırvatistan'da bir şüpheli daha yakalandı
Sputnik Türkiye
Eylül 2022 yılında Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili hukuki süreç devam ederken Hırvatistan'da bir Ukrayna vatandaşı şüpheli... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T14:01+0300
2026-08-19T14:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir Ukrayna vatandaşının Hırvatistan'da gözaltına alındığını duyurdu.Alman makamlarından yapılan açıklamaya göre, Vladimir Juravlev isimli Ukrayna vatandaşı, Federal Yüksek Mahkeme tarafından 3 Haziran 2024 tarihinde çıkarılan Avrupa tutuklama emri doğrultusunda Hırvatistan'ın Pula kentinde yakalandı. Başsavcılık, gözaltı işleminin Zagreb Emniyet Müdürlüğü koordinasyonundaki yerel polis güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.Soruşturma süreci devam ediyorFederal Başsavcılık tarafından paylaşılan basın bülteninde, söz konusu şahsın doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırılarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi. Olayla ilgili hukuki süreç ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.21 Ağustos 2025 tarihinde, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı. Rusya'da olayla ilgili ulusalararası terör saldırısı suçlamasıyla dava açılmıştı.Sabotaj sürecinde neler yaşandı?Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve o dönem inşa halindeki Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, yaşananların kasıtlı bir sabotaj eylemi olabileceği ihtimalini dışlamadıklarını açıklamıştı.Boru hattı işletmecisi Nord Stream AG, altyapıdaki hasarın benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım sürecine dair bir takvim belirlemenin imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunun üzerine Rusya Başsavcılığı olayla ilgili "uluslararası terör eylemi" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.Öte yandan, ABD'li Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, 2023 yılında yayınladığı raporunda çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. Hersh, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, patlayıcıların Haziran 2022’deki 'Baltops' askeri tatbikatı kılıfı altında, Norveçli uzmanların desteğiyle ABD Donanması dalgıçları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Gazeteciye göre, operasyonun emri bizzat dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmişti. Pentagon ise Sputnik’e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek, ABD’nin sabotajla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-206-asker-ulkelerine-dondu-1108097658.html
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Kuzey Akım sabotajları: Hırvatistan'da bir şüpheli daha yakalandı

14:01 19.08.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinDòng chảy phương Bắc
Dòng chảy phương Bắc - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Eylül 2022 yılında Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili hukuki süreç devam ederken Hırvatistan'da bir Ukrayna vatandaşı şüpheli sıfatıyla yakalandı.
Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir Ukrayna vatandaşının Hırvatistan'da gözaltına alındığını duyurdu.

Alman makamlarından yapılan açıklamaya göre, Vladimir Juravlev isimli Ukrayna vatandaşı, Federal Yüksek Mahkeme tarafından 3 Haziran 2024 tarihinde çıkarılan Avrupa tutuklama emri doğrultusunda Hırvatistan'ın Pula kentinde yakalandı.

Başsavcılık, gözaltı işleminin Zagreb Emniyet Müdürlüğü koordinasyonundaki yerel polis güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Soruşturma süreci devam ediyor

Federal Başsavcılık tarafından paylaşılan basın bülteninde, söz konusu şahsın doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırılarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

Olayla ilgili hukuki süreç ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

21 Ağustos 2025 tarihinde, Alman savcılığının talebi üzerine İtalyan polisi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajda yer aldığı düşünülen 49 yaşındaki Ukraynalı Sergey Kuznetsov'u Rimini eyaletinde tutuklamıştı. Rusya'da olayla ilgili ulusalararası terör saldırısı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sabotaj sürecinde neler yaşandı?

Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve o dönem inşa halindeki Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, yaşananların kasıtlı bir sabotaj eylemi olabileceği ihtimalini dışlamadıklarını açıklamıştı.
Boru hattı işletmecisi Nord Stream AG, altyapıdaki hasarın benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım sürecine dair bir takvim belirlemenin imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunun üzerine Rusya Başsavcılığı olayla ilgili "uluslararası terör eylemi" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.
Öte yandan, ABD'li Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, 2023 yılında yayınladığı raporunda çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. Hersh, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, patlayıcıların Haziran 2022’deki 'Baltops' askeri tatbikatı kılıfı altında, Norveçli uzmanların desteğiyle ABD Donanması dalgıçları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Gazeteciye göre, operasyonun emri bizzat dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmişti. Pentagon ise Sputnik’e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek, ABD’nin sabotajla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.
Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamalarla ilgili Avrupa ülkelerinden defalarca bilgi talep ettiğini, ancak cevap alamadıklarını bildirmişti.
Rusya-Ukrayna esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
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