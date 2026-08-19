https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/okulun-kale-diregi-uzerine-devrildi-8-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1108102615.html
Okulun kale direği üzerine devrildi: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Okulun kale direği üzerine devrildi: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da beden eğitimi öğretmeni olan babasıyla birlikte okulun spor salonuna giden 8 yaşındaki çocuk devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T16:55+0300
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Şanlıurfa Eyyübiye'de 8 yaşındaki Ali Yavuz, beden eğitimi öğretmeni babasıyla birlikte gittiği okulun spor salonunda portatif kale direğine tırmandı. Bir anda devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Devrilen kale direğinin altında kaldıAkabe Mahallesi'nde bulunan Akabe TOKİ Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, oğlu Ali Yavuz (8) ile okulun spor salonuna gitti.Öğretmen Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada, oğlu Ali Yavuz da salondaki portatif kaleye tırmanmaya çalışırken devrilen demir kale direğinin altında kaldı.Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Yavuz, kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/motosiklet-videolariyla-taninan-sosyal-medya-fenomeni-ceyda-yakova-hayatini-kaybetti-1108100096.html
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şanlıurfa
Okulun kale direği üzerine devrildi: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da beden eğitimi öğretmeni olan babasıyla birlikte okulun spor salonuna giden 8 yaşındaki çocuk devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Eyyübiye'de 8 yaşındaki Ali Yavuz, beden eğitimi öğretmeni babasıyla birlikte gittiği okulun spor salonunda portatif kale direğine tırmandı. Bir anda devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Devrilen kale direğinin altında kaldı
Akabe Mahallesi'nde bulunan Akabe TOKİ Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, oğlu Ali Yavuz (8) ile okulun spor salonuna gitti.
Öğretmen Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada, oğlu Ali Yavuz da salondaki portatif kaleye tırmanmaya çalışırken devrilen demir kale direğinin altında kaldı.
Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Yavuz, kurtarılamadı.