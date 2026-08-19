Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/okulun-kale-diregi-uzerine-devrildi-8-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1108102615.html
Okulun kale direği üzerine devrildi: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Okulun kale direği üzerine devrildi: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da beden eğitimi öğretmeni olan babasıyla birlikte okulun spor salonuna giden 8 yaşındaki çocuk devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T16:55+0300
2026-08-19T16:55+0300
türki̇ye
şanlıurfa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Şanlıurfa Eyyübiye'de 8 yaşındaki Ali Yavuz, beden eğitimi öğretmeni babasıyla birlikte gittiği okulun spor salonunda portatif kale direğine tırmandı. Bir anda devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Devrilen kale direğinin altında kaldıAkabe Mahallesi'nde bulunan Akabe TOKİ Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, oğlu Ali Yavuz (8) ile okulun spor salonuna gitti.Öğretmen Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada, oğlu Ali Yavuz da salondaki portatif kaleye tırmanmaya çalışırken devrilen demir kale direğinin altında kaldı.Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Yavuz, kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/motosiklet-videolariyla-taninan-sosyal-medya-fenomeni-ceyda-yakova-hayatini-kaybetti-1108100096.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa
şanlıurfa

Okulun kale direği üzerine devrildi: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

16:55 19.08.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA
Abone ol
Şanlıurfa'da beden eğitimi öğretmeni olan babasıyla birlikte okulun spor salonuna giden 8 yaşındaki çocuk devrilen kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Eyyübiye'de 8 yaşındaki Ali Yavuz, beden eğitimi öğretmeni babasıyla birlikte gittiği okulun spor salonunda portatif kale direğine tırmandı. Bir anda devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Devrilen kale direğinin altında kaldı

Akabe Mahallesi'nde bulunan Akabe TOKİ Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, oğlu Ali Yavuz (8) ile okulun spor salonuna gitti.
Öğretmen Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada, oğlu Ali Yavuz da salondaki portatif kaleye tırmanmaya çalışırken devrilen demir kale direğinin altında kaldı.
Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Yavuz, kurtarılamadı.
Ceyda Yakova sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
YAŞAM
Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti
14:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала