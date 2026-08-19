https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/okullara-alinacak-30-bin-bahce-gorevlisiyle-ilgili-detaylar-belli-oldu-ne-kadar-maas-odenecek-1108103810.html

Okullara alınacak 30 bin bahçe görevlisiyle ilgili detaylar belli oldu: Ne kadar maaş ödenecek? Kimler başvurabilecek?

Okullara alınacak 30 bin bahçe görevlisiyle ilgili detaylar belli oldu: Ne kadar maaş ödenecek? Kimler başvurabilecek?

Sputnik Türkiye

Okullarda güvenlik amacıyla görevlendirilecek 30 bin bahçe görevlisiyle ilgili projenin detayları da belli oldu. En çok İstanbul'da görevlendirilme yapılacak... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T17:33+0300

2026-08-19T17:33+0300

2026-08-19T17:33+0300

türki̇ye

okul saldırısı

güvenlik

polis

bahçe görevlisi

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Türkiye'de okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla 30 bin bahçe görevlisinin alınacağı açıklanmıştı. Okullarda görev yapacak bahçe görevlilerinin hangi illerde çalışacağı, illere ayrılan kontenjanlar, başvuru şartları ve alacakları maaşla ilgili detaylar belli oldu.En çok İstanbul'da görevlendirme yapılacakCNN Türk'ün haberine göre, 30 bin bahçe görevlisi için illere ayrılan kontenjanlarda ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul'da toplam 3 bin 13 kişi bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. Ankara'da bin 628 kişilik kadro ayrılırken,Şanlıurfa'da 805 kişi okullarda bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. Gaziantep'te 775, Bursa'da ise 736 kişilik kontenjan bulunuyor.Bahçe görevlisi olmak için nasıl başvuru yapılacak?Habere göre, bahçe görevlisi olmak isteyenler ikamet ettikleri mahallledeki okula başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük olma şartı aranırken başvuru sürecinde güvenlik soruşturması da yapılacak. Başvuru şartları arasında adli sicil kaydının bulunmaması da yer alacak.Başvuru takviminin yayınlanmasının ardından başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube sistemine giriş yapacak. Sistemde Toplum Yararına Programlar ve TYP arama sekmesine girilecek. Ardından ikamet edilen il seçilerek bahçe görevlisi ilanları listelenecek ve uygun ilana başvuru yapılacak. Başvurular e-Devlet ve Alo 170 üzerinden de yapılabilecek.Maaş en çok merak edilen konu olduToplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek bahçe görevlilerinin 9 ay çalışması bekleniyor. 9 aylık çalışma süresinin ardından sözleşmeler sona erecek. Bahçe görevlilerine asgari ücret seviyesinde maaş verilmesi bekleniyor.Bahçe görevlileri ne iş yapacak?Göreve başladıktan sonra dedektör ve X-ray cihazlarını kullanacak olan görevliler, okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek. Riskli durumlarda teyakkuz halinde olacak bahçe görevlileri, karakollarla iletişim halinde bulunacak. Herhangi bir olumsuz durumda doğrudan karakola bilgi verilecek.Bahçe görevlilerinin herhangi bir olaya müdahale yetkisi bulunmayacak. Görevliler silah kullanmayacak ve güvenlik tedbirleri kapsamında okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/okullarda-yeni-donem-basliyor-30-bin-bahce-gorevlisi-ise-alinacak-ayrintilar-belli-oldu-1107972916.html

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okul saldırısı, güvenlik, polis, bahçe görevlisi