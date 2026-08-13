https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/okullarda-yeni-donem-basliyor-30-bin-bahce-gorevlisi-ise-alinacak-ayrintilar-belli-oldu-1107972916.html
Okullarda yeni dönem: 30 bin bahçe görevlisi işe alınacak, görevleri ne olacak?
Okullarda yeni dönem: 30 bin bahçe görevlisi işe alınacak, görevleri ne olacak?
Sputnik Türkiye
Okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi için 30 bin güvenlik görevlisi işe alınacak. Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T12:00+0300
2026-08-13T12:00+0300
2026-08-13T12:04+0300
yaşam
mustafa çiftçi
i̇şkur
türkiye
okul saldırısı
okul
güvenlik
i̇çişleri bakanlığı
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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından okullardaki güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın detaylarını paylaştı.30 bin bahçe görevlisiNTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Çiftçi, 30 bin kişinin işe alınacağını söyledi.Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevliler, okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek için mesai yapacak.Başvurular İşkur'danBakan Çiftçi, söz konusu işe başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını açıkladı.Valiliklerle birlikte hangi ile kaç kontenjan düştüğünü belirlediklerini anlatan Bakan Çiftçi, her ay yapılan toplantılarla okulların risk durumlarının yeniden ele alındığını da ifade etti.Bakan Çiftçi, riskli görülen okullarda emniyet güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini belirterek, bahçe görevlilerinin ise ekstra bir önlem olarak işe başlayacağını anlattı.Bahçe görevlisi ne yapacak?Okullarda yaşanan saldırıların ardından 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli açıklanmıştı.Bahçe görevlilerinin göreve başlamasıyla birlikte söz konusu modelin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.Buna göre bahçe görevlileri okul giriş-çıkışlarında görev yapacak.Görevliler, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek ve şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/resmi-gazetede-yayimlandi-ogrenci-affina-iliskin-duzenlemeyi-iceren-kanun-yururluge-girdi-kimleri-1107872005.html
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mustafa çiftçi, i̇şkur, türkiye, okul saldırısı, okul, güvenlik, i̇çişleri bakanlığı
mustafa çiftçi, i̇şkur, türkiye, okul saldırısı, okul, güvenlik, i̇çişleri bakanlığı
Okullarda yeni dönem: 30 bin bahçe görevlisi işe alınacak, görevleri ne olacak?
12:00 13.08.2026 (güncellendi: 12:04 13.08.2026)
Okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi için 30 bin güvenlik görevlisi işe alınacak. Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevlilere ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından okullardaki güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın detaylarını paylaştı.
NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Çiftçi, 30 bin kişinin işe alınacağını söyledi.
Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevliler, okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek için mesai yapacak.
Bakan Çiftçi, söz konusu işe başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını açıkladı.
Valiliklerle birlikte hangi ile kaç kontenjan düştüğünü belirlediklerini anlatan Bakan Çiftçi, her ay yapılan toplantılarla okulların risk durumlarının yeniden ele alındığını da ifade etti.
Bakan Çiftçi, riskli görülen okullarda emniyet güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini belirterek, bahçe görevlilerinin ise ekstra bir önlem olarak işe başlayacağını anlattı.
Bahçe görevlisi ne yapacak?
Okullarda yaşanan saldırıların ardından 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli açıklanmıştı.
Bahçe görevlilerinin göreve başlamasıyla birlikte söz konusu modelin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Buna göre bahçe görevlileri okul giriş-çıkışlarında görev yapacak.
Görevliler, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek ve şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.