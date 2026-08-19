https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ispanyada-korkutan-depremler-el-hamra-sarayi-ziyarete-kapatildi-1108091684.html

İspanya'da korkutan depremler: El Hamra Sarayı ziyarete kapatıldı

İspanya'da korkutan depremler: El Hamra Sarayı ziyarete kapatıldı

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Granada vilayetinde art arda meydana gelen üç yeni deprem binalarda hasara yol açtı ve 3 kişi yaralandı. Dünyaca ünlü El Hamra Sarayı kompleksi... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T07:29+0300

2026-08-19T07:29+0300

2026-08-19T07:29+0300

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İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Granada vilayetinde salı günü kısa aralıklarla kaydedilen üç yeni deprem paniğe neden oldu. İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN), meydana gelen sarsıntıların her birinin 4,0 büyüklüğünün üzerinde olduğunu açıkladı.Günün en şiddetli sarsıntısı, yerel saatle 10.37'de Granada kent merkezinin 10 kilometre güneyinde yer alan Gojar kasabası merkez üssü olmak üzere 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. Yüzeye yakın derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre yerleşimlerde şiddetli hissedilirken, ardından iki deprem daha kaydedildi.Endülüs Bölgesi Acil Durum Yetkilisi Antonio Sanz, yaşanan sarsıntılarda en az üç kişinin hafif yaralandığını ve bir çocuğun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Tarihi El Hamra Sarayı ve tesisler tedbiren kapatıldıDepremlerin ardından bölgedeki tarihi ve kamusal yapılarda olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. İslam mimarisinin dünyadaki en önemli başyapıtlarından biri sayılan El Hamra Sarayı kompleksinin bazı bölümlerine turist girişi durduruldu. Cumartesi günü yaşanan 5,0 büyüklüğündeki depremde hasar almayan anıtsal komplekste, son sarsıntılar sonrası güvenlik incelemeleri başlatıldı.Granada vilayet yönetiminin aldığı acil durum kararları şu şekilde açıklandı:Yetkililer, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı teknik incelemelerin ve saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/meteoroloji-acikladi-o-illere-saganak-ve-gok-gurultusu-geliyor-1108091063.html

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