https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ispanyada-korkutan-depremler-el-hamra-sarayi-ziyarete-kapatildi-1108091684.html
İspanya'da korkutan depremler: El Hamra Sarayı ziyarete kapatıldı
İspanya'da korkutan depremler: El Hamra Sarayı ziyarete kapatıldı
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Granada vilayetinde art arda meydana gelen üç yeni deprem binalarda hasara yol açtı ve 3 kişi yaralandı. Dünyaca ünlü El Hamra Sarayı kompleksi... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Granada vilayetinde salı günü kısa aralıklarla kaydedilen üç yeni deprem paniğe neden oldu. İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN), meydana gelen sarsıntıların her birinin 4,0 büyüklüğünün üzerinde olduğunu açıkladı.Günün en şiddetli sarsıntısı, yerel saatle 10.37'de Granada kent merkezinin 10 kilometre güneyinde yer alan Gojar kasabası merkez üssü olmak üzere 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. Yüzeye yakın derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre yerleşimlerde şiddetli hissedilirken, ardından iki deprem daha kaydedildi.Endülüs Bölgesi Acil Durum Yetkilisi Antonio Sanz, yaşanan sarsıntılarda en az üç kişinin hafif yaralandığını ve bir çocuğun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Tarihi El Hamra Sarayı ve tesisler tedbiren kapatıldıDepremlerin ardından bölgedeki tarihi ve kamusal yapılarda olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. İslam mimarisinin dünyadaki en önemli başyapıtlarından biri sayılan El Hamra Sarayı kompleksinin bazı bölümlerine turist girişi durduruldu. Cumartesi günü yaşanan 5,0 büyüklüğündeki depremde hasar almayan anıtsal komplekste, son sarsıntılar sonrası güvenlik incelemeleri başlatıldı.Granada vilayet yönetiminin aldığı acil durum kararları şu şekilde açıklandı:Yetkililer, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı teknik incelemelerin ve saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.
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endülüs, kent, avrupa, i̇spanya, deprem, deprem, deprem son dakika, deprem fırtınası
endülüs, kent, avrupa, i̇spanya, deprem, deprem, deprem son dakika, deprem fırtınası
İspanya'da korkutan depremler: El Hamra Sarayı ziyarete kapatıldı
İspanya'nın Granada vilayetinde art arda meydana gelen üç yeni deprem binalarda hasara yol açtı ve 3 kişi yaralandı. Dünyaca ünlü El Hamra Sarayı kompleksi başta olmak üzere çok sayıda müze ve tesis tedbir amacıyla ziyarete kapatıldı, kentte acil önlemler devreye alındı.
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Granada vilayetinde salı günü kısa aralıklarla kaydedilen üç yeni deprem paniğe neden oldu. İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN), meydana gelen sarsıntıların her birinin 4,0 büyüklüğünün üzerinde olduğunu açıkladı.
Günün en şiddetli sarsıntısı, yerel saatle 10.37'de Granada kent merkezinin 10 kilometre güneyinde yer alan Gojar kasabası merkez üssü olmak üzere 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. Yüzeye yakın derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre yerleşimlerde şiddetli hissedilirken, ardından iki deprem daha kaydedildi.
Endülüs Bölgesi Acil Durum Yetkilisi Antonio Sanz, yaşanan sarsıntılarda en az üç kişinin hafif yaralandığını ve bir çocuğun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Tarihi El Hamra Sarayı ve tesisler tedbiren kapatıldı
Depremlerin ardından bölgedeki tarihi ve kamusal yapılarda olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. İslam mimarisinin dünyadaki en önemli başyapıtlarından biri sayılan El Hamra Sarayı kompleksinin bazı bölümlerine turist girişi durduruldu. Cumartesi günü yaşanan 5,0 büyüklüğündeki depremde hasar almayan anıtsal komplekste, son sarsıntılar sonrası güvenlik incelemeleri başlatıldı.
Granada vilayet yönetiminin aldığı acil durum kararları şu şekilde açıklandı:
Müzeler ve İdari Binalar Kapatıldı:
Şehirdeki idari yapılar, spor tesisleri ve müzeler geçici olarak kapatılırken, temel sağlık merkezlerinin hizmet vermeyi sürdürdüğü bildirildi.
Ulaşım ve Otellere Kısıtlama:
Kent genelinde bazı oteller tedbiren tahliye edildi
. Granada metrosu
ise ray hattı güvenliği gerekçesiyle sefer hızını saatte 30 kilometreye düşürdü.
Yetkililer, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı teknik incelemelerin ve saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.