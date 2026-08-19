https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1108097949.html

Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Ayrıca... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T12:56+0300

2026-08-19T12:56+0300

2026-08-19T12:56+0300

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

himars

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Vodyanskoye köyünün kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.420 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca aralarında tankların da bulunduğu 20 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’da silah sanayisi işletmeleri, militanlar tarafından kullanılan lojistik merkezleri, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, Flamingo uzun menzilli seyir füzelerin fırlatıldığı yerler, İHA’ların üretildiği ve depolandığı alanlar ile 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri de 11 güdümlü uçak bombasını, 5 adet ABD yapımı HIMARS roketini ve 965 uçak tipi İHA’yı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-206-asker-ulkelerine-dondu-1108097658.html

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donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat