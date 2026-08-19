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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1108097949.html
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Ayrıca... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T12:56+0300
2026-08-19T12:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
himars
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Vodyanskoye köyünün kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.420 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca aralarında tankların da bulunduğu 20 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’da silah sanayisi işletmeleri, militanlar tarafından kullanılan lojistik merkezleri, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, Flamingo uzun menzilli seyir füzelerin fırlatıldığı yerler, İHA’ların üretildiği ve depolandığı alanlar ile 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri de 11 güdümlü uçak bombasını, 5 adet ABD yapımı HIMARS roketini ve 965 uçak tipi İHA’yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-206-asker-ulkelerine-dondu-1108097658.html
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donbass
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ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat
ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat

Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

12:56 19.08.2026
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Ayrıca Ukrayna’da askeri hedeflerin vurulduğunu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Vodyanskoye köyünün kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.420 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca aralarında tankların da bulunduğu 20 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’da silah sanayisi işletmeleri, militanlar tarafından kullanılan lojistik merkezleri, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, Flamingo uzun menzilli seyir füzelerin fırlatıldığı yerler, İHA’ların üretildiği ve depolandığı alanlar ile 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri de 11 güdümlü uçak bombasını, 5 adet ABD yapımı HIMARS roketini ve 965 uçak tipi İHA’yı engelledi.
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