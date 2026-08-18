https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/sivasta-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali--1108077606.html
Sivas'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı
Sivas'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T13:34+0300
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2026-08-18T14:17+0300
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suşehri
kaza
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandıHayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yolcu-otobusu-tir-ile-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108071008.html
türki̇ye
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sivas, suşehri, kaza, trafik kazası
sivas, suşehri, kaza, trafik kazası
Sivas'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı
13:34 18.08.2026 (güncellendi: 14:17 18.08.2026)
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı
Hayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.