https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/sivasta-korkunc-kaza-4-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali--1108077606.html

Sivas'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı

Sivas'ta korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

sivas

suşehri

kaza

trafik kazası

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandıHayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yolcu-otobusu-tir-ile-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108071008.html

türki̇ye

sivas

suşehri

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