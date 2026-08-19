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Meteoroloji açıkladı: O i̇llere sağanak ve gök gürültüsü geliyor
Meteoroloji açıkladı: O i̇llere sağanak ve gök gürültüsü geliyor
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Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu.
2026-08-19T07:01+0300
2026-08-19T07:01+0300
2026-08-19T07:01+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.Özellikle Akdeniz’in Toroslar mevkii, Adana, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları haricinde), Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun diğer kısımlarında ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Yetkililer, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını belirtirken hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağını ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağını bildirdi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Büyükşehirlerde ve bölgelerde güncel hava durumuMarmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde genel olarak güneşli ve sakin bir hava öngörülüyor. Büyükşehirler ve çevre illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle şekillendi:Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin yağış uyarısıKaradeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden itibaren bulutlanma ve yerel yağışlar etkili olacak.Denizlerde hava nasıl olacak?Denizlerimizde herhangi bir fırtına beklentisi bulunmuyor. Karadeniz'de dalga boyunun 1,0 ila 2,5 metre arasında olması ve Doğu Karadeniz'de yağış anında görüşün orta seviyeye düşmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgar 3 ila 5 (yer yer 6) kuvvetinde eserken görüş genel olarak iyi seyredecek. Van Gölü'nde ise dalga boyunun 0,1 ila 0,75 metre seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, akdeniz, doğu anadolu, karadeniz, meteoroloji, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, akdeniz, doğu anadolu, karadeniz, meteoroloji, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji açıkladı: O i̇llere sağanak ve gök gürültüsü geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken; Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Özellikle Akdeniz’in Toroslar mevkii, Adana, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları haricinde), Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun diğer kısımlarında ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yetkililer, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını belirtirken hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağını ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağını bildirdi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Büyükşehirlerde ve bölgelerde güncel hava durumu
Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde genel olarak güneşli ve sakin bir hava öngörülüyor. Büyükşehirler ve çevre illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle şekillendi:
Marmara Bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 31°C
, Bursa 33°C
, Çanakkale 34°C
, Kırklareli 33°C
.
Ege Bölgesi:
Az bulutlu ve açık. İzmir 34°C
, Denizli 35°C
, Manisa 37°C
, Uşak 30°C
.
İç Anadolu Bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu. Ankara 32°C
, Eskişehir 33°C
, Konya 33°C
, Niğde 31°C
.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Sıcak ve açık hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 37°C
, Gaziantep 37°C
, Şanlıurfa 36°C
, Mardin 34°C
.
Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin yağış uyarısı
Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden itibaren bulutlanma ve yerel yağışlar etkili olacak.
Akdeniz:
Adana (35°C) ve Antalya’nın (33°C) iç kesimleri ile Toroslar mevkisinde öğle saatlerinde yerel sağanak görülecek. Hatay ve Burdur 32°C ile parçalı bulutlu.
Karadeniz:
Batı Karadeniz'de Bolu 29°C, Düzce 33°C az bulutlu geçerken; Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun 29°C, Rize 29°C ve Trabzon 28°C parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu:
Erzurum 27°C, Kars 27°C, Malatya 33°C ve Van 27°C. Bölgenin kuzeydoğusunda yer alan Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
Denizlerde hava nasıl olacak?
Denizlerimizde herhangi bir fırtına beklentisi bulunmuyor. Karadeniz'de dalga boyunun 1,0 ila 2,5 metre arasında olması ve Doğu Karadeniz'de yağış anında görüşün orta seviyeye düşmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgar 3 ila 5 (yer yer 6) kuvvetinde eserken görüş genel olarak iyi seyredecek. Van Gölü'nde ise dalga boyunun 0,1 ila 0,75 metre seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.