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Meteoroloji açıkladı: O i̇llere sağanak ve gök gürültüsü geliyor

Meteoroloji açıkladı: O i̇llere sağanak ve gök gürültüsü geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu.

2026-08-19T07:01+0300

2026-08-19T07:01+0300

2026-08-19T07:01+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.Özellikle Akdeniz’in Toroslar mevkii, Adana, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları haricinde), Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun diğer kısımlarında ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Yetkililer, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını belirtirken hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağını ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağını bildirdi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Büyükşehirlerde ve bölgelerde güncel hava durumuMarmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde genel olarak güneşli ve sakin bir hava öngörülüyor. Büyükşehirler ve çevre illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle şekillendi:Karadeniz ve Doğu Anadolu i̇çin yağış uyarısıKaradeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinden itibaren bulutlanma ve yerel yağışlar etkili olacak.Denizlerde hava nasıl olacak?Denizlerimizde herhangi bir fırtına beklentisi bulunmuyor. Karadeniz'de dalga boyunun 1,0 ila 2,5 metre arasında olması ve Doğu Karadeniz'de yağış anında görüşün orta seviyeye düşmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de rüzgar 3 ila 5 (yer yer 6) kuvvetinde eserken görüş genel olarak iyi seyredecek. Van Gölü'nde ise dalga boyunun 0,1 ila 0,75 metre seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

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