https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/lindsey-grahamin-yerine-atanan-kiz-kardesi-ulusal-guvenlik-konusunda-pek-bilgim-yok-1108093529.html

Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi: Ulusal güvenlik konusunda pek bilgim yok

Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi: Ulusal güvenlik konusunda pek bilgim yok

Sputnik Türkiye

ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi Darline Graham Nordone, senatör adaylığı münazarasında ulusal... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T10:29+0300

2026-08-19T10:29+0300

2026-08-19T10:29+0300

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lindsey graham

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darline graham nordone

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ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi Darline Graham Nordone, ulusal güvenlik konusunda fazla bilgisi olmadığını belirtti.62 yaşındaki Nordone, South Carolina'da Senato koltuğu için yarıştığı Temsilciler Meclisi üyesi Ralph Norman ile katıldığı münazarada, Tayvan ve Güney Çin Denizi'nin ABD açısından ulusal güvenlik meselesi olup olmadığı yönündeki soruyla karşılaştı.Moderatörden soruyu tekrarlamasını isteyen Nordone, "Burada dürüst olacağım. Ulusal güvenlik konusunda pek bilgim yok" yanıtını verdi.Nordone, hayatını kaybeden abisi Lindsey Graham'ın 33 yıl Hava Kuvvetlerinde görev yaptığını hatırlatarak, "Ben kusursuz bir siyasetçi değilim. Ulusal güvenlik benim olayım değil, benim uzmanlık alanım değil ancak orduyu destekliyorum" ifadelerini kullandı.Lindsey Graham'ın yerine atandıSouth Carolina Valisi Henry McMaster, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında sona erecek görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atamıştı.Nordone, abisinin Ocak 2027'de sona erecek görev süresini tamamlayacak. Böylece South Carolina tarihinde federal düzeyde görev yapan ilk kadın senatör oldu.Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti2003'ten bu yana ABD Senatosunda görev yapan 71 yaşındaki Lindsey Graham'ın, 11 Temmuz gecesi "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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