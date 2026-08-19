https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kvkkden-kisisel-verileri-koruyamayan-sirkete-ceza-gerekli-tedbirleri-almadigi-ortaya-cikti--1108096278.html

KVKK'den kişisel verileri koruyamayan şirkete ceza: Gerekli tedbirleri almadığı ortaya çıktı

KVKK'den kişisel verileri koruyamayan şirkete ceza: Gerekli tedbirleri almadığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

KVKK, veri güvenliği sağlayamayan otomotiv, güvenlik ve elektronik sistemleri üreticisi şirkete ceza kesti. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T11:21+0300

2026-08-19T11:21+0300

2026-08-19T11:21+0300

ekonomi̇

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

ceza

kişisel veri

kişisel veriler

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin almadığı için 'fidye yazılımı' saldırısına uğrayan otomotiv güvenlik ve elektronik sistemleri üreticisi şirkete 500 bin lira idari para cezası verdi. Kararda, fidye yazılımla elde edilen kişisel verilerin internette yayımlandığı belirtilirken saldırının şirketin insan kaynakları yazılım hizmeti aldığı bir hizmet sağlayıcısına ait kullanıcı hesabının ele geçirilmesiyle başlamış olabileceğini değerlendirdi.Bazı kişisel verilere izinsiz ulaşım sağlandıKVKK'nin kararına göre, veri sorumlusu konumundaki şirket, KVKK'ye veri ihlali bildiriminde bulundu.Bildirimde, şirketin sunucularına fidye yazılımı bulaştığının tespit edildiği, saldırı sonucunda sistemlerde bulunan dosyaların şifrelendiği ve bazı kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığının belirlendiği aktarıldı.Fidye yazılımla elde ettikleri bilgileri internette yayımladılarAyrıca, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin internet üzerinden yayımladıkları içeriklerde şirkete ait bazı verileri paylaştıkları da kaydedildi.İhlalden, müşteri ve tedarikçi temsilcilerine ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra şirketin mevcut ve eski çalışanlarına ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerinin, izin kayıtları ile bazı sağlık verilerinin etkilendiğini belirten şirket, KVKK'ya, ihlalden etkilenen kişilere e-posta yoluyla bildirimde bulunduğunu iletti.Saldırıda, hizmet sağlayıcının hesabı kullanıldıKVKK, ihlale ilişkin incelemesinde, saldırının, şirketin insan kaynakları yazılım hizmeti aldığı bir hizmet sağlayıcısına ait kullanıcı hesabının ele geçirilmesiyle başlamış olabileceğini değerlendirdi.İncelemede, veri sorumlularının, hizmet aldıkları veri işleyenlerin de yeterli güvenlik tedbirlerini uyguladığından emin olmakla yükümlü olduğuna işaret edildi.Yeterli tedbirler alınmadığı ortaya çıktıBu kapsamda KVKK, gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle şirkete 500 bin lira idari para cezası verdi.Kararda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda "veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı hareket edilmemesinin" hüküm altına alındığı hatırlatılarak, şirketin, bilgi sistemlerinin düzenli izlenmemesi, ağ üzerindeki olağan dışı hareketlerin zamanında tespit edilememesi ve kötü amaçlı yazılımlara karşı yeterli korumanın sağlanamaması nedeniyle kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/kvkk-bankadan-talep-etti-calisana-hakaret-eden-musterinin-telefon-gorusme-kaydi-verilebilir-mi-1108072043.html

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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), ceza, kişisel veri, kişisel veriler