https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kuzey-kore-abd-guney-kore-tatbikatlarini-kinadi-misilleme-onlemleri-alinacak-1108090633.html
Kuzey Kore, ABD-Güney Kore tatbikatlarını kınadı: 'Misilleme önlemleri alınacak'
Kuzey Kore, ABD-Güney Kore tatbikatlarını kınadı: 'Misilleme önlemleri alınacak'
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Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarının ülkesinin ve bölgenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade ederek bu faaliyetlere... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T05:04+0300
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kore merkezi haber ajansı (kcna)
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Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’nın haberine göre, Kuzey Kore, Güney Kore’de başlayan ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarını kınadı.Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin tatbikatların düzenli ve savunma amaçlı olduğu yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.'Yarımada yeniden savaşın eşiğine geliyor'KCNA, gerçekleştirilen tatbikatların Kore Yarımadası’nda halihazırda yüksek olan gerilimi daha da artırdığını ve bölgeyi yeniden savaşın eşiğine yaklaştırdığını yazdı.'Gerekli misilleme önlemleri alınacak'Ajans, ortak tatbikatların bunların asıl amacının Kuzey Kore’ye karşı gerçek bir savaş yürütme kapasitesini güçlendirmek olduğunu belirtirken, Kuzey Kore ise söz konusu faaliyetlerin ülkesine ve bölgeye yönelik doğrudan tehdit oluşturduğunu belirterek, tatbikatlara karşı gerekli misilleme önlemlerinin alınacağı mesajını verdi.Pazartesi günü başlayan ve 10 günden fazla sürmesi planlanan tatbikatlar; kara, deniz, hava ve uzayın yanı sıra siber alan ve psikolojik savaş faaliyetlerini kapsıyor.Tatbikatlara Güney Kore’de konuşlu ABD birlikleri ve Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, farklı bölgelerden getirilen ABD askerleri ile Birleşmiş Milletler Komutanlığına katkı sağlayan ülkelerin askeri personeli de katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-pentagona-guney-kore-ile-askeri-tatbikatlari-azaltma-talimati-verdi-kim-jong-un-ile-cok-iyi-1108044405.html
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kuzey kore, güney kore, abd, kore merkezi haber ajansı (kcna)
kuzey kore, güney kore, abd, kore merkezi haber ajansı (kcna)
Kuzey Kore, ABD-Güney Kore tatbikatlarını kınadı: 'Misilleme önlemleri alınacak'
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarının ülkesinin ve bölgenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade ederek bu faaliyetlere karşı misilleme tedbirleri alınacağı uyarısında bulundu.
Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’nın haberine göre, Kuzey Kore, Güney Kore’de başlayan ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarını kınadı.
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin tatbikatların düzenli ve savunma amaçlı olduğu yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.
'Yarımada yeniden savaşın eşiğine geliyor'
KCNA, gerçekleştirilen tatbikatların Kore Yarımadası’nda halihazırda yüksek olan gerilimi daha da artırdığını ve bölgeyi yeniden savaşın eşiğine yaklaştırdığını yazdı.
'Gerekli misilleme önlemleri alınacak'
Ajans, ortak tatbikatların bunların asıl amacının Kuzey Kore’ye karşı gerçek bir savaş yürütme kapasitesini güçlendirmek olduğunu belirtirken, Kuzey Kore ise söz konusu faaliyetlerin ülkesine ve bölgeye yönelik doğrudan tehdit oluşturduğunu belirterek, tatbikatlara karşı gerekli misilleme önlemlerinin alınacağı mesajını verdi.
Pazartesi günü başlayan ve 10 günden fazla sürmesi planlanan tatbikatlar; kara, deniz, hava ve uzayın yanı sıra siber alan ve psikolojik savaş faaliyetlerini kapsıyor.
Tatbikatlara Güney Kore’de konuşlu ABD birlikleri ve Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, farklı bölgelerden getirilen ABD askerleri ile Birleşmiş Milletler Komutanlığına katkı sağlayan ülkelerin askeri personeli de katılıyor.