https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/kuzey-kore-abd-guney-kore-tatbikatlarini-kinadi-misilleme-onlemleri-alinacak-1108090633.html

Kuzey Kore, ABD-Güney Kore tatbikatlarını kınadı: 'Misilleme önlemleri alınacak'

Kuzey Kore, ABD-Güney Kore tatbikatlarını kınadı: 'Misilleme önlemleri alınacak'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarının ülkesinin ve bölgenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade ederek bu faaliyetlere... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T05:04+0300

2026-08-19T05:04+0300

2026-08-19T05:04+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

abd

kore merkezi haber ajansı (kcna)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086163833_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_8e432874bc62248bb190bfc7e3603c28.jpg

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’nın haberine göre, Kuzey Kore, Güney Kore’de başlayan ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarını kınadı.Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin tatbikatların düzenli ve savunma amaçlı olduğu yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.'Yarımada yeniden savaşın eşiğine geliyor'KCNA, gerçekleştirilen tatbikatların Kore Yarımadası’nda halihazırda yüksek olan gerilimi daha da artırdığını ve bölgeyi yeniden savaşın eşiğine yaklaştırdığını yazdı.'Gerekli misilleme önlemleri alınacak'Ajans, ortak tatbikatların bunların asıl amacının Kuzey Kore’ye karşı gerçek bir savaş yürütme kapasitesini güçlendirmek olduğunu belirtirken, Kuzey Kore ise söz konusu faaliyetlerin ülkesine ve bölgeye yönelik doğrudan tehdit oluşturduğunu belirterek, tatbikatlara karşı gerekli misilleme önlemlerinin alınacağı mesajını verdi.Pazartesi günü başlayan ve 10 günden fazla sürmesi planlanan tatbikatlar; kara, deniz, hava ve uzayın yanı sıra siber alan ve psikolojik savaş faaliyetlerini kapsıyor.Tatbikatlara Güney Kore’de konuşlu ABD birlikleri ve Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, farklı bölgelerden getirilen ABD askerleri ile Birleşmiş Milletler Komutanlığına katkı sağlayan ülkelerin askeri personeli de katılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/trump-pentagona-guney-kore-ile-askeri-tatbikatlari-azaltma-talimati-verdi-kim-jong-un-ile-cok-iyi-1108044405.html

kuzey kore

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, güney kore, abd, kore merkezi haber ajansı (kcna)